Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gol geldi, sahaya yabancı madde yağdı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı derbide sarı-lacivertli oyuncu Mehmet Topal'ın alnına yabancı madde isabet etti. Bir süre yerde kalan Mehmet'in tedavisi yapıldı
19:4125 Şubat 2018
0
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gol geldi, sahaya yabancı madde yağdı

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli takımın Fernandao ile bulduğu golün ardından tribünlerden yabancı madde yağdı.

Gol sevinci sırasında köşe bayrağının yakınında bulunan Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Topal’ın alnına yabancı madde isabet etti. Bir süre yerde kalan Mehmet Topal’ın alnına bant yapıştırıldı, Milli futbolcu oyuna devam etti.

Sinirlenen Beşiktaşlı Quaresma yabancı maddeleri dışarı göndererek tribünlere “Yapmayın” işaretinde bulundu.

25 Şubat 2018 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fernandao`nun golünde ofsayt tartışması Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçerken gol ofsayta tartışmalarının yaşanmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Mehmet Topal
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER