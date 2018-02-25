Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gol geldi, sahaya yabancı madde yağdı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı derbide sarı-lacivertli oyuncu Mehmet Topal'ın alnına yabancı madde isabet etti. Bir süre yerde kalan Mehmet'in tedavisi yapıldı

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