Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Fener ilk 11’ler…

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş Fenerbahçe maçı merakla bekleniyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maça dair detaylar...

Süper Lig’de 23. hafta dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Vodefone Park’ta mücadele edecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı için artık nefesler tutuldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Bayern Münih'ten ağır yenilgi alan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında hem kazanarak puanları eşitlemek hem moral bulmak için çıkacak. Fenerbahçe ise deplasmanda 3 puan alarak rakibine şampiyonluk yarışına ağır bir darbe vurmak istiyor. Henüz Vodefone Park’ta Fenerbahçe’ye karşı galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Fenerbahçe’yi bu kez yenmenin peşinde. Ligin iki güçlü takımının maçını kaçırmak istemeye taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BJK Fener maçı 25 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak diye merak eden futbol severler için mücadele bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞKİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Çakır’ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2’sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Vagner Love

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano, Fernandao

BEŞİKTAŞ’IN ŞANSI FENERBAHÇE’YE TUTMUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’ye 44 kez rakip oldu. Deneyimli hoca sadece 8 kez kazanırken, 25 maçta yenilgi yaşadı, 11 beraberlik elde etti. Güneş, Beşiktaş’la çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi ve beraberlik aldı.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/yRvuXHT0fg — Beşiktaş JK (@Besiktas) 25 Şubat 2018

FENERBAHÇE’NİN SON DERBİ YENİLGİSİ BEŞİKTAŞ’TAN

Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.

Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.

FENERBAHÇE VODEFONE ARENA’DAKİ SOYUNMA ODASINI SARI LACİVERT YAPACAK

Fenerbahçeli kurmaylar, Başakşehir maçında yapılan ‘soyunma odası’ uygulamasını Beşiktaş maçında da yapacak. Vodafone Park’ta Fenerbahçe’nin kullanacağı soyunma odasını sarı-lacivert duvar kağıdıyla kaplatacak olan Fenerbahçeli yöneticiler, takıma ekstra motivasyon sağlamak adına her şeyi yapıyor. Sarı-lacivert duvar kağıdı uygulaması ilk olarak Başakşehir maçında başlamış ve Fenerbahçe bu uygulamanın yapıldığı ilk maçta Başakşehir’i deplasmanda 2-0’lık skorla geçmişti.

Fenerbahçemiz Beşiktaş karşısında “Efsane Çubuklu” formamız ile sahada olacak! #HepBeraberYapacağız pic.twitter.com/YiNdA5h0aD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Şubat 2018

DİRAR İLK 11’E, VALBUENA YEDEK KULÜBESİNE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi maçta Mathieu Valbuena'yı yedekte oturtup yerine Nabil Dirar'ı oynatmayı planlıyor. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Valbuena'yla sahaya çıkan Kocaman, bu hafta Fransız yıldızı kenarda bekletecek. Valbeuna'nın yerine, Süper Lig'de ilk kez geçen hafta yedek oturan Dirar'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Kocaman, rahatsızlığı geçen Volkan Demirel'i de Carlos Kameni'nin yerine kaleye geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kart cezalısı Hasan Ali'nin yerine ise İsmail Köybaşı oynayacak.