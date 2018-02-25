CANLI | Beşiktaş Fenerbahçe: 1-1 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Vodafone Park'taki dev derbide Beşiktaş kazanıp Fenerbahçe'yle puanını eşitlemek istiyor. Fenerbahçe ise sahadan üç puanla ayrılıp liderliğe ortak olmanın peşinde. Saat 19.00'da başlayan dev maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Fenerbahçe 8'de Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 49'da Beşiktaş Vida ile eşitliği sağladı.

Spor Toto Süper Lig’de 23. haftanın merakla beklenen maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Vodafone Park’ta oynanacak dev derbide 41 puanlı Beşiktaş, kazanarak 44 puanlı Fenerbahçe’yi yakalamak ve şampiyonluk yarışında oldukça kritik bir üç puan almanın peşinde. Fenerbahçe ise siyah-beyazlıları mağlup edip ezeli rakibini büyük ölçüde yarışın dışına itmek ve 47 puanla maç fazlasıyla lider Galatasaray’ı yakalamak istiyor. Zorlu maçın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oynadığı iki karşılaşmada da rakibini mağlup edemedi. Siyah-beyazlı ekibe biri lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki maçta konuk olan sarı-lacivertliler, ligde 1-1 berabere kaldı, kupada ise sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maç öncesi Oğuzhan şoku!

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele ediyor. Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca kritik derbide forma giyemiyor. Beşiktaş’ta 4 oyuncu Fenerbahçe maçına sarı kart ceza sınırında çıktı. Caner Erkin, Adriano ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak. Maç öncesinde ise Talisca’nın yokluğunda 10 numara bölgesinde görev yapması beklenen Oğuzhan Özyakup, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş`ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup şoku! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup krizi yaşanıyor. İlgili Haberi Oku

Skrtel kulübede

Fenerbahçe’de ise Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım derbide forma giyemiyor. Sakatlığını atlatarak hafta içi antrenmanlara başlayan Martin Skrtel ise kadroda yer alıyor. Öte yandan Fenerbahçe’de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19:00

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Tolgay, Babel, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Isla, Neustadter, Neto, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Aatif, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

MAÇ KADROSU

Beşiktaş Fenerbahçe Vodafone Park`ta kozlarını paylaşacak Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Şenol Güneş'in Kartal'ı şampiyonluk yarışından kopmamak için kazanmaya çıkacak. Aykut Kocaman'ın Kanarya'sı ezeli rakibini yenerek zirvedeki iddiasını güçlendirmeye çalışacak. İlgili Haberi Oku