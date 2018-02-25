Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde Fernandao’nun golünde ofsayt tartışması
Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında Fernandao’nun attığı golle 1-0 öne geçerken Brezilyalı’nın attığı golde ofsayt itirazları yaşandı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında kaleci Fabri’den seken topu Giuliano tamamlamak istedi. Ancak çizgi üzerinde Vida’nın müdahalesi sonrası topu takip eden Fernandao golü atan isim oldu.
Giuliano’nun vuruşu sırasında Fernandao’nun bulunduğu pozisyon ofsayt tartışmalarının yaşanmasına neden oldu. Pozisyonda Fernandao’dan kaleye daha yakın olan tek Beşiktaşlı isim Vida idi.
Ancak Cüneyt Çakır ve yardımcıları golün nizami olduğuna karar verdi.
Konuyla ilgili TFF’nin talimatlarında şu ifadeler yer alıyor;
“Bir oyuncunun eğer:
o Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın yarı alanında (orta saha çizgisi hariç) ise ve
o Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt pozisyonundadır.
Kaleciler dahil tüm oyuncuların el ve kolları dikkate alınmaz.
Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda ofsayt pozisyonunda değildir:
• Sondan ikinci rakip oyuncu ile aynı hizada ise veya
• Son iki rakip oyuncu ile aynı hizada ise.”