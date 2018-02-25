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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Ali Koç sürprizi!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbiyi AMK'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, babası Rahmi Koç'un Vodafone Park'taki locasında takip edecek.
18:3525 Şubat 2018
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Ali Koç sürprizi!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği heyecanla beklenen dev derbiyi Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç da tribünden takip edecek.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul’da başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç, AMK’dan Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre müsabakayı babası Rahmi Koç’un Vodafone Park’taki locasında takip edecek.

25 Şubat 2018 Fenerbahçe taraftarları derbi için Vodafone Park`a geldi! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
ali koç beşiktaş Fenerbahçe spor toto süper lig Vodafone Park
Son güncelleme: 18:36 | 25.02.2018
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