Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Ali Koç sürprizi!
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbiyi AMK'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, babası Rahmi Koç'un Vodafone Park'taki locasında takip edecek.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği heyecanla beklenen dev derbiyi Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç da tribünden takip edecek.
Mayıs ayında gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul’da başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç, AMK’dan Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre müsabakayı babası Rahmi Koç’un Vodafone Park’taki locasında takip edecek.
Son güncelleme: 18:36 | 25.02.2018