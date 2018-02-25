Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Jelena Karleusa’dan şok paylaşım!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği dev derbiden önce Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa Twitter'dan olay yaratan bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Fenerbahçe'ye küfür etti.