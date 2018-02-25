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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Jelena Karleusa’dan şok paylaşım!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği dev derbiden önce Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa Twitter'dan olay yaratan bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Fenerbahçe'ye küfür etti.
20:1625 Şubat 2018
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Jelena Karleusa’dan şok paylaşım!

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa kişisel Twitter hesabından şok bir paylaşımda bulundu. Jelena, paylaşımında Fenerbahçe’ye küfür etti.

“Haydi Beşiktaş, haydi Dusko, Fener’i s…” ifadelerini kullanan Jelena’nın paylaşımı Twitter gündemine damga vurdu.

25 Şubat 2018 CANLI | Beşiktaş Fenerbahçe: 1-1 (İkinci yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Vodafone Park'taki dev derbide Beşiktaş kazanıp Fenerbahçe'yle puanını eşitlemek istiyor. Fenerbahçe ise sahadan üç puanla ayrılıp liderliğe ortak olmanın peşinde. Saat 19.00'da başlayan dev maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Fenerbahçe 8'de Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 49'da Beşiktaş Vida ile eşitliği sağladı. İlgili Haberi Oku

25 Şubat 2018 Rıdvan Dilmen`den Fernandao`nun golüyle ilgili yorum Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken sarı lacivertlilerin Fernandao ile attığı gol tartışmalara neden oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, golün ofsayt olduğunu dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Jelena Karleusa twitter
Son güncelleme: 21:40 | 25.02.2018
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