Beşiktaş Fenerbahçe Vodafone Arena’da kozlarını paylaşacak
Süper Lig'de bugün kalpler Dolmabahçe'de atacak. Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Dev maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Kendi evinde 37 maçtır yenilmeyen Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın ‘Zirve yarışına devam' demesi için kazanmaktan başka çaresi yok. Puan kaybı siyah-beyazlıların şampiyonluk hesaplarını çıkmaza sokacak.
Ligde 124. randevu
Ligde 15 maçtır kaybetmeyen Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ise ezeli rakibini de yenerek zirveye tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor. Ev sahibi Beşiktaş'ta sarı kart cezalı Talisca ve Pepe yok. Kanarya'da sakat Janssen ile kart cezalısı Hasan Ali oynamayacak. İki takımın ligde daha önce yaptığı 123 maçta Fenerbahçe galibiyetlerde 46-38 üstünlük kurdu. Son 5 randevuda ise Kartal galibiyete hasret kaldı.
Fenerbahçe’ye şansı tutmuyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye 44 kez rakip oldu. Deneyimli hoca sadece 8 kez kazanırken, 25 maçta yenilgi yaşadı, 11 beraberlik elde etti. Güneş, Beşiktaş'la çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi ve beraberlik aldı.
Beşiktaş maçlarını seviyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik direktör olarak Beşiktaş'ın karşısına çıktığı 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Deneyimli hoca Fenerbahçe'nin başında ise 9 derbinin 5'inden zaferle ayrıldı, 2 kez berabere kaldı, 2 maçta yenildi.