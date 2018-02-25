Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle! İşte şifresiz yayınlayan yabancı kanallar… (beIN Sports canlı yayın)
Süper Lig’de 23. hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Fernandao’nun golüyle 1-0 devam ediyor.. Dev mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle' aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Beşiktaş Fenerbahçe canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve BJK Fener maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI İLK 11
BEŞİKTAŞ: Fabri; Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano; Atiba, Medel; Quaresma, Tolgay, Babel; Vagner Love
FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Isla, Neustadter, Neto, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Aatif, Fernandao
Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 23. hafta Fenerbahçe maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/z5Fi7OQ6Pk
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 25 Şubat 2018
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BJK Fener maçı 25 Şubat Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak diye merak eden futbol severler için mücadele bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI İNTERNETTEN İZLEMENİN YOLU
Beşiktaş Fenerbahçe maçını internetten izlemek isteyen sporseveler beIN Connect uygulamasını kullanabilir.
Mücadelenin başlamasına dakikalar kaldı! #HepBeraberYapacağız pic.twitter.com/uKTFaBRZQ6
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Şubat 2018
GOL SONRASI MEHMET TOPAL SAKATLANDI
Fenerbahçe 8. dakikada Fernandao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fernandao’nun gol sevincinin ardından Siyah-Beyazlı tribünlerden yabancı madde atıldı.Mehmet Topal’a yarılan başına bandaj takılırken İsmail de bir süre sakatlık geçirdi. Sahaya giren sağlık görevlileri de atılan yabancı maddelerden nasiplerini aldılar.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA ALİ KOÇ SÜRPRİZİ
Sarı-lacivertlilerin içerideki maçlarını kaçırmamaya özen gösteren Koç, Beşiktaş deplasmanına da giderek bir sürprize imza attı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç da takip ediyor. Maç başlamadan önce tribünde yerini alan Ali Koç'u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. İkili birbirine sarıldıktan sonra kısa süre sohbet etti.
FENERBAHÇE’NİN GOLÜ OFSAYT TEPKİSİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao’nun attığı golde “ofsayt” tartışmaları yaşandı.
Beşiktaşlı futbolcular, herhangi bir ofsayt itirazında bulunmazken; siyah-beyazlı taraftarlar ve spor otoritelerinin bir kısmı Fernandao’nun attığı golün ofsayt olduğunu iddia etti.
Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.
BEŞİKTAŞ'TA OĞUZHAN ÖZYAKUP KADRODAN ÇIKARTILDI
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında ilk 11'den çıkarıldı. Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Talisca'nın yokluğunda Oğuzhan'ın da olmamasından dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş'in 11'de Tolgay Arslan'a görev vermesi bekleniyor.
AYKUT KOCAMAN’DAN VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kalede Volkan Demirel yerine Carlos Kameni'yi ilk 11'de başlayan Kocaman, bu tercihi neden yaptığını anlattı.
Tecrübeli çalıştırıcı, “Volkan'da herhangi bir rahatsızlık yok. Geçen haftanın devamı olarak bu hafta böyle karar almanın doğru olacağı görüşü ağır bastı” ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
GOOOOOOOOOOOOOLLL GOOOOOOOOOOLLL GOOOOOOOOOLLLL!!! JOSEEE FERNAANDAAAOOO!!! pic.twitter.com/uDfxXRedgp
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Şubat 2018
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE 345. KEZ KARŞI KARŞIYA
Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 345. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 344 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 472 golüne, Beşiktaş 431 golle karşılık verdi.
İlk yarıdan kareler! #FBSK pic.twitter.com/rC5cNiZ61N
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Şubat 2018
FENERBAHÇE’DE 3 MİLYON LİRALIK MAÇ
Fenerbahçe yönetimi, Osmanlı beraberliği sonrası yaşanan krizde, teknik direktör Aykut Kocaman’ın talebi doğrultusunda ilk yarının sonuna kadar kalan 6 maça 1.5 milyon Euro prim koymuş bunun da faydasını görmüştü. Sarı-lacivertli takım Osmanlı maçı sonrası 5’te 5 yapmış ancak Konya deplasmanındaki beraberlik nedeniyle büyük ikramiyeyi son anda kaçırmıştı. Yönetim, futbolcuların bu özverisi sonrası sistemde değişikliğe gitti. İkinci yarının başındaki 6 maçlık zorlu fikstür ikiye bölündü.