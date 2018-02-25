Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle! İşte şifresiz yayınlayan yabancı kanallar… (beIN Sports canlı yayın)

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak dev maçı canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içinde Beşiktaş Fenerbahçe canlı yayın linki bulunuyor.

Süper Lig’de 23. hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Fernandao’nun golüyle 1-0 devam ediyor.. Dev mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle' aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Beşiktaş Fenerbahçe canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve BJK Fener maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

BEŞİKTAŞ: Fabri; Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano; Atiba, Medel; Quaresma, Tolgay, Babel; Vagner Love

FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Isla, Neustadter, Neto, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Aatif, Fernandao

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 23. hafta Fenerbahçe maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/z5Fi7OQ6Pk — Beşiktaş JK (@Besiktas) 25 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BJK Fener maçı 25 Şubat Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak diye merak eden futbol severler için mücadele bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI İNTERNETTEN İZLEMENİN YOLU

Beşiktaş Fenerbahçe maçını internetten izlemek isteyen sporseveler beIN Connect uygulamasını kullanabilir.

GOL SONRASI MEHMET TOPAL SAKATLANDI

Fenerbahçe 8. dakikada Fernandao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fernandao’nun gol sevincinin ardından Siyah-Beyazlı tribünlerden yabancı madde atıldı.Mehmet Topal’a yarılan başına bandaj takılırken İsmail de bir süre sakatlık geçirdi. Sahaya giren sağlık görevlileri de atılan yabancı maddelerden nasiplerini aldılar.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA ALİ KOÇ SÜRPRİZİ

Sarı-lacivertlilerin içerideki maçlarını kaçırmamaya özen gösteren Koç, Beşiktaş deplasmanına da giderek bir sürprize imza attı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç da takip ediyor. Maç başlamadan önce tribünde yerini alan Ali Koç'u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. İkili birbirine sarıldıktan sonra kısa süre sohbet etti.

FENERBAHÇE’NİN GOLÜ OFSAYT TEPKİSİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao’nun attığı golde “ofsayt” tartışmaları yaşandı.

Beşiktaşlı futbolcular, herhangi bir ofsayt itirazında bulunmazken; siyah-beyazlı taraftarlar ve spor otoritelerinin bir kısmı Fernandao’nun attığı golün ofsayt olduğunu iddia etti.

Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA OĞUZHAN ÖZYAKUP KADRODAN ÇIKARTILDI

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında ilk 11'den çıkarıldı. Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Talisca'nın yokluğunda Oğuzhan'ın da olmamasından dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş'in 11'de Tolgay Arslan'a görev vermesi bekleniyor.

AYKUT KOCAMAN’DAN VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kalede Volkan Demirel yerine Carlos Kameni'yi ilk 11'de başlayan Kocaman, bu tercihi neden yaptığını anlattı.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Volkan'da herhangi bir rahatsızlık yok. Geçen haftanın devamı olarak bu hafta böyle karar almanın doğru olacağı görüşü ağır bastı” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GOOOOOOOOOOOOOLLL GOOOOOOOOOOLLL GOOOOOOOOOLLLL!!! JOSEEE FERNAANDAAAOOO!!! pic.twitter.com/uDfxXRedgp — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE 345. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 345. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 344 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 472 golüne, Beşiktaş 431 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE’DE 3 MİLYON LİRALIK MAÇ

Fenerbahçe yönetimi, Osmanlı beraberliği sonrası yaşanan krizde, teknik direktör Aykut Kocaman’ın talebi doğrultusunda ilk yarının sonuna kadar kalan 6 maça 1.5 milyon Euro prim koymuş bunun da faydasını görmüştü. Sarı-lacivertli takım Osmanlı maçı sonrası 5’te 5 yapmış ancak Konya deplasmanındaki beraberlik nedeniyle büyük ikramiyeyi son anda kaçırmıştı. Yönetim, futbolcuların bu özverisi sonrası sistemde değişikliğe gitti. İkinci yarının başındaki 6 maçlık zorlu fikstür ikiye bölündü.