Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kalede Volkan Demirel yerine Carlos Kameni’yi ilk 11’de başlayan Kocaman, bu tercihi neden yaptığını anlattı.
Tecrübeli çalıştırıcı, “Volkan’da herhangi bir rahatsızlık yok. Geçen haftanın devamı olarak bu hafta böyle karar almanın doğru olacağı görüşü ağır bastı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, “Niye ölüm kalım maçıymış? 115 senedir oynuyoruz, hangisi ölüm kalım maçı oldu. Sahadaki insanların yönetim zihniyetiyle konuşmasını dehşetle kınıyorum” demişti.
Bu açıklamalara yanıt veren Kocaman, “Kağıt üstünde hesaplamaya çalışıyoruz ama ne yaparsak yapalım esas hesap sahada kalıyor. Ligde ölüm kalım maçı demiyorum ama (gülerek) kırılma maçı diyebilirim” şeklinde konuştu.