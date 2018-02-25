Ahmet Nur Çebi: ‘İlahi adalet…’

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu, 'ilahi adalet' vurgusu yaptı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Çebi açıklamasında, “İkinci devrede çok iyi oynadık. İleriye dönül iyi bir mesaj oldu. Fernandao’nun ofsayttan attığı gol, verilmeyen bir gol ve Fernandao’nun kırmızı görmemesi. İlahi adalete inanmak mümkün değil. Takımı tebrik ediyorum. Daha ligde çok maç var. Keyifliyiz, mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen`den Çebi`ye sert sözler! Spor Toto Süper Ligi 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş yönetici Ahmet Nur Çebi ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku