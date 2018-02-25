Adana Demirspor-İstanbulspor maçında dolu yağışı damga vurdu, maç ertelendi

TFF 1. Lig 23. haftasında oynanan Adana Demirspor-İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle tatil edildi. Sahayı sadece bir tane görevlinin temizlemeye çalışması ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor maçında şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle maç yarıda kaldı ve hakem Özgür Yankaya tarafından karşılaşma 26 Şubat Pazartesi günü 14.00'da ertelendi.

32. dakika şiddetli yağmur nedeniyle hakem soyunma odasına gitti. 10 dakika sonra soyunma odasından çıkmasının ardından oynanmasına karar verdi. 2 dakika oynanan maç hakem Özgür Yankaya tarafından yeninden durduruldu.

1-1 devam eden mücadelede hakem Özgür Yankaya sahada gezdi ve topun sekmemesinden dolayı karşılaşmayı 26 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e erteledi.

Öte yandan temizlik çalışmaları sırasında sahada sadece bir tane görevli olması dikkatlerden kaçmadı.

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