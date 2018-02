23. hafta Süper Lig puan durumu: Quaresma Beşiktaş’ı Fenerbahçe karşısında uçurdu…

Süper Lig 23. hafta kritik maçlara ev sahipliği yaptı. Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına yeniden başladı. Evinde Bursaspor'u 5-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. eki Süper Lig'in şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin puan tablosunda durumu ne? İşte 23. hafta Süper Lig son puan durumu...

Süper Lig puan durumunda 23. haftasındaki Galatasaray Bursaspor ve Beşiktaş Fenerbahçe maçlarıyla yeniden şekillendi. Bursaspor’u 5-0 deviren Galatasaray maç fazlasıyla puan durumunda lider oldu, Başakşehir Gençlerbirliği maçını bekliyor. Hafta içinde yenildiği Bayern Münih maçını taraftarına unutturmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen 3-1 kazanmasını bildi. Böyle ligin ilk yarısında Kadıköy’de 2-1 yenilmesine rağmen evinde Fenerbahçe’yi 3-1 yenin hem ikili averajı hem de 3 puanı alarak rakibinin bir üst sırasına çıkarak 3. sıraya oturdu. Peki Süper Lig'de son puan durumu ne? İşte 23. hafta güncel Süper Lig puan tablosu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

RİCARDO QUARESMA’DAN ŞENOL GÜNEŞ’E ÖVGÜ

Beşiktaş'ın, konuğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı iki golle yıldızlaşan Ricardo Quaresma dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadıklarını ifade ederken hocası Şenol Güneş'i de övdü.

Quaresma, “Takım olarak çok iyi çalıştık, önümüzde çok uzun bir yol var ve son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Attığım trivela gollerinden birini seçmek tabii ki çok zor ancak bugün attığım gol, maçın önemi ve kulübe verdiğim katkı açısından çok önemliydi. Benim için de her zaman çok özel bir anlamı ve önemi olacak. Her gün çok sıkı çalışıyorum ve taraftara, kulübe bir şeyler vermek için mücadele ediyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var ve ondan her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum” diye konuştu.