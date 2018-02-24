Vestel Venus Sultanlar Ligi | Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-1 Vakıfbank

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi´nin 22´nci ve normal sezonun son haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Vakıfbank, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda kozlarını paylaştı. Karşılıklı sayılar ile başlayan mücadelede Lonneke Sloetjes´in sayısıyla Vakıfbank teknik molaya 11-12 önde girdi. Son sayılara da 20-22´lik skor avantajıyla giren konuk ekip karşısında Bursa BŞB, skoru her ne kadar 22-22´ye eşitlese de akabinde Leys Charlotte´un servis hatası ve Fatma Yıldırım´ın da basit hatasıyla birlikte üst üste 3 sayı rakibine verdi ve ilk seti Vakıfbank, 22-25 kazandı.

İkinci set de karşılıklı sayılar ile başlarken 5-5´lik eşitliğin ardından Bursa BŞB, Emiliya Dimitrova ve Yvon Belien´in devreye girmesiyle 8-1´lik seri yakaladı (13-6). Ancak Vakıfbank ekibi, uzun süren itirazları sonrası kazandığı sayı ile birlikte bu seriye son verdi. Geride kalan bölümde konuk ekibin bir ara skoru 22-20´ye çekmesine karşın Büyükşehir Belediyespor, 25-20 kazandığı bu setin ardından maça denge getirdi. Eczacıbaşı VitrA Rusya`dan avantajlı dönüyor Ülkemizi 2018 Kadınlar CEV Kupası'nda temsil eden Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final ilk maçında, deplasmanda Rusya'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını 16-25, 26-28, 25-23 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Üçüncü sette de her iki ekip başa baş bir mücadele ortaya koyarken, üstünlük de sürekli olarak el değiştirdi. Bursa BŞB, Emiliya Dimitrova ve Yvon Belien; Vakıfbank ise Lonneke Sloetjes ve Kelsey Robinson ile bu bölümde etkili olurken teknik molaya 11-12 konuk ekip önde girdi. Tie-break sayılarına uzayan sette 2 kez set servisi avantajı yakalayan Vakıfbank bunları değerlendiremezken, Leys Charlotte ile üst üste 2 sayı bulan Bursa BŞB, bu seti 28-26 kazanarak öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan taraf Vakıfbank olurken kısa sürede toparlanan Bursa BŞB, teknik molaya da Emiliya Dimitrova´nın sayısıyla 11-9 önde girdi. Bu bölümde sayı avantajını koruyan ev sahibi, daha sonra 4-0´lık seri yakaladı ve skoru 20-15´e çekti. Savunmada gösterdiği başarıyla da bu avantajını iyi değerlendiren Bursa BŞB, seti 25-19 ve maçı da 3-1 kazandı. Bu galibiyetin ardından ligin normal sezonunu Bursa BŞB, 12 galibiyetle 5’nci sırada tamamlarken, Vakıfbank ise 3´üncü mağlubiyetini aldı.