Tugay Kerimoğlu’ndan sürpriz anlaşma!

Medya dünyasında spor kanallarında değişimler sürüyor. Tugay Kerimoğlu'nun da yeni adresi belli oldu.

Türk Telekom Tivibu, Tivibu Spor kanalları için stüdyolarını yeniledi.

beIN Sports’tan ayrılan Müjdat M. Muratoğlu‏’nun yeni adresi Tivibu olmuştu.

Oğuz Çetin, Nihat Kahveci, Ali Ece, Kaan Kural gibi ekranların tanınan spor yorumcularının yanı sıra, artık yeni bir isim daha Tivibu kadrosuna dahil oldu.

Tugay Kerimoğlu, bundan böyle Tivibu Spor yayınlarında yer alacak.

(Ajansspor)

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