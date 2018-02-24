Survivor’un yeni yarışmacısı İpek Yaşar kimdir? Yeni yarışmacı Survivor’da hangi takımda…

Survivor 2018'de gönüllüler takımında Gamze ve Hakan'ın yerine gelen isimlerin kim olduğu belli oldu. Survivor'da Gamzenin yerine yarışacak ismin İpek Yaşar olacağı açıklandı. Peki İpek Yaşar kimdir?

Survivor’da heyecan hiç azalmadan devam ediyor. Acun Ilıcalı, sakatlığı nedeni ile yarışmadan uzak kalan Hakan Hatipoğlu’nun geri döneceğini ancak 1 ay yarışmalara katılamayacağını açıklamıştı. Ada şartlarına uyum gösteremeyen Gamze de yarışmadan diskanifiye edilmişti. Survivor 2018’e Gamze ve Hakan yerine katılacka 2 yeni isim belli oldu. Gönüllüler takımına İpek Yaşar ile Emre Durak yeni yarışmacılar olarak dahil oldular. İsimlerin açıklanmasının ardından izleyiciler İpek Yaşar kimdir merak etmeye başladı. İşte Survivor İpek Yaşar hakkında şimdilik bilinenler…

İPEK YAŞAR KİMDİR? SURVİVOR YENİ YARIŞMACISI KAÇ YAŞINDA?

İpek Yaşar'ın doğum tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. CrossFit sporcu olan ve Instagram da binlerce takipçisi bulunan İpek Yaşar'ın, Gamze Firuze Aksu yerine Survivor 2018'e katılacağı iddia edildi. Survivor 2018’e iki Gönüllü ve iki All Star yarışmacının daha dahil olacağını açıklamıştı.

CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban’da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

Survivor 2018’de bilindiği üzere ilk elenme adayları belli oldu. Survivor 2018’e İpek Yaşar’ın elenen Yağmur yerine mi geleceği yoksa ekstra olarak mı katılacağı bilinmiyor ancak İpek Yaşar çok yakında Survivor 2018’de boy göstermeye başlayacak.