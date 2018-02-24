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Survivor Ümit Karan’a icra şoku

İki hafta önce Survivor yarışması için Dominik’e giden Ümit Karan, borçlarını ödemeyi unutunca Bakırköy’deki evinin kapısına icra memurları dayandı.
14:2124 Şubat 2018
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Survivor Ümit Karan’a icra şoku

Bu ayın başında Survivor için Dominik’e giden Karan, Maçka’da sahibi olduğu mekana ait borçları ödemeyi unuttu. Alacaklı olan içecek firması ise icra takibi başlattı.

EŞİ ŞOKE OLDU

Önceki gün Karan’ın Bakırköy’deki evine icra memurları gitti. Kapıyı açan Zeynep Karan, büyük şok yaşadı ve Dominik’i arayıp program ekibine durumu bildirdi. Firmadan, bir hafta süre istendi.

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Etiketler
icra Survivor ümit karan
Son güncelleme: 14:33 | 24.02.2018
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