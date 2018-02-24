Spor Toto 1. Lig | MKE Ankaragücü 4-0 Gaziantepspor
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 4-0’lık skorla mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Baltacı, Bersan Duran
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Kenan Özer, Kehinde, Mehmet Sak, Anton Putsila (Mbamba dk. 49), Arif Morkaya (Umut Nayır dk. 46), Yusuf Abdioğlu, Tonia Tisdell (Enes Kubat dk. 43)
Yedekler: Korcan Çelikay, Abdülkadir Kayalı, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Ahmet Can Arık
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Şenol Can, Hüseyin Polat, Emirhan Özyaşar (Sait Üzümcü dk. 72), İlker Günaslan, Ahmet Olgun (Yunus Şencay dk. 86), Oktay Aydın, Gökhan Çamur, Furkat Özyaşar (Erdal Ahmet Özdemir dk. 55), Yusuf Erdem
Yedekler: İbrahim Halil Fıstıkçı, Mehmet Kasım Doğala, Mustafa Nacar
Teknik Direktör: Erol Kolcu
Goller: Enes Kubat (dk. 52), Kehinde (dk. 76), Umut Nayır (dk. 79), Kenan (dk. 87) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kart: Oktay Aydın (Gaziantepspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5′ Savunmada Şenol’dan dönen topa Putsila vurdu, top Şenol’dan kornere çıktı.
6′ Kenan’ın ortasına yükselen Putsila’nın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
39′ Kenan'ın kullandığı kornerde topa yükselen Yusuf'un kafa vuruşunda top kaleci Emre'de kaldı.
GOL! 52′ Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası içine giren Mehmet Umut Nayır, pasını Enes'e aktardı. Enes’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
75′ Mehmet Sak, ceza sahası içinde Şenol Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı verdi.
GOL! 76′ Penaltı atışı için topun başına geçen Kehinde, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
GOL! 79′ Erdem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Umut Nayır’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
83′ Sedat'ın pasıyla ceza sahası içine giren Kenan’ın yaptığı plase vuruşta kaleci Emre soluna yatarak topu kornere çeldi.
GOL! 87′ Ceza sahasında topla buluşan Kenan'ın şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 4-0