Spor Toto 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 2-0 Samsunspor
Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Seyfettin Ünal
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan, Cüneyt (Oğuz dk. 54), Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Uğur dk. 90), Furkan Çil, Okan Alkan, Mahatma Otoo (Doğa dk. 90), Burak Çalık, Bülent Cehavir, Cumali
Yedekler: Atilla, Muhammed Ali, Abdulkadir, Sedat Şahintürk, Foxi, Stewe Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
Sansunspor: Furkan, Ercan, Ahmet Burak, Ayıte, Göksu (Chibuike dk. 65), Oğuz (Muhammet dk. 65), Ahmet Cebe, Ufuk, Çağrı, Enes (Angan dk. 80), Erkam
Yedekler: Sıfakıs, Kemal, Kenan, Gökay, Burhan, Berat
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Goller: Furkan Çil (dk. 59), Nizamettin Çalışkan (dk. 80) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kart: Ahmet Cebe (Samsunspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5′ Sağ taraftan gelişen Balıkesirspor atağında Okan ceza sahasına yaptığı ortaya Otoo kafayı vurdu. Top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
17′ Gelişen Balıkesirspor atağında Mehmet Boztepe sağ kanattan ortaladı. Ceza sahası içinde Nizamettin Çalışkan’nın şutu defansa çarparak kornere çıktı.
32′ Gelişen Samsunspor atağında Enes’in ceza sahası içinden attığı şutu Kaleci Vukovic ayakları ile uzaklaştırdı.
51′ Samsunspor’un korner atışını kullanan Enes’in ortasına Göksu ceza sahası içinden vurduğu kafa şutu az farkla dışarı çıktı.
GOL! 59′ Samsunspor ceza sahasında uzaklaştırılan topa Furkan Çil yaklaşık 25 metreden attığı şut ile Balıkesirspor Baltok’u öne geçirdi. 1-0
GOL! 80′ Balıkesirspor ceza sahası üstünden Nizamettin attığı ceza atışı defanstan döndü. Dönen topta Nizamettin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0