Saadettin Saran’dan Dursun Özbek’in tablosuna 10 bin TL

’Kelebek Hastalığı’ olarak bilinen "Epidermolysis Bullosa" hastası çocuklar yararına "Bir Resim Yap" projesi kapsamında önceki akşam Çırağan Sarayı’nda özel bir gece düzenlendi. Geceye katılan eski Yönetci Saadettin Saran, Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in yaptığı tabloyu satın aldı.

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