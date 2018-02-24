Saadettin Saran’dan Dursun Özbek’in tablosuna 10 bin TL
’Kelebek Hastalığı’ olarak bilinen "Epidermolysis Bullosa" hastası çocuklar yararına "Bir Resim Yap" projesi kapsamında önceki akşam Çırağan Sarayı’nda özel bir gece düzenlendi. Geceye katılan eski Yönetci Saadettin Saran, Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in yaptığı tabloyu satın aldı.
Ressam Tülin Kanun’un sosyal sorumluluk projesi ‘Bi-re-y' kapsamında Kelebek Çocuklar yararına 889 bin 500 TL toplandı.
Davete cemiyet, siyaset, sanat ve şov dünyasından ünlü isimler katıldı. Gecenin gelirinin Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kelebek Çocuklar'a bağışlandığı müzayedede, proje içerisinde yer alan ünlü isimlerin yaptıkları eserler açık artırmayla satıldı.
Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı tabloyu Fenerbahçeli eski Yönetci Saadettin Saran 10 bin TL'ye satın aldı.
Son güncelleme: 14:51 | 24.02.2018