‘Röveşata adam’ Gülbey Türkücü ilk maçında şov yaptı
Balona rövaşata atan adam Gülbey Türkücü, Amatör lig takımlarından Elbistan Belediyespor'un Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giyerek 2 gol attı.
‘Röveşata adam’ olarak anılan Gülbey Türkücü, Elbistan Belediyespor forması ile çıktığı ilk maçta 2 gol atmayı başardı.
Balona rövaşata atma görüntüleriyle tanınan Gülbey Türkücü, Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubu takımlarından Elbistan Belediyespor formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol attı.
Yeni sözleşme imzaladığı Elbistan Belediyespor’un Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giyen Gülbey, 5-3 kazandıkları maçta 2 gol birden atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.
Gülbey Türkücü attığı ilk golü tribünde kendisini izleyen annesine sarılarak kutladı.
Son güncelleme: 19:33 | 24.02.2018