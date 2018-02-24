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‘Röveşata adam’ Gülbey Türkücü ilk maçında şov yaptı

Balona rövaşata atan adam Gülbey Türkücü, Amatör lig takımlarından Elbistan Belediyespor'un Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giyerek 2 gol attı.
19:2724 Şubat 2018
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‘Röveşata adam’ Gülbey Türkücü ilk maçında şov yaptı

‘Röveşata adam’ olarak anılan Gülbey Türkücü, Elbistan Belediyespor forması ile çıktığı ilk maçta 2 gol atmayı başardı.

Balona rövaşata atma görüntüleriyle tanınan Gülbey Türkücü, Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubu takımlarından Elbistan Belediyespor formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol attı.

Yeni sözleşme imzaladığı Elbistan Belediyespor’un Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giyen Gülbey, 5-3 kazandıkları maçta 2 gol birden atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

06 Ocak 2018 Balona rövaşata attı, Elbistanspor`a transfer oldu Ankara Kızılay'da balona rövaşata atmaya çalışırken kaydedilen görüntüsüyle sosyal medyada fenomen olan ve günlerce haber programlarında gündem oluşturan Elbistanlı Gülbey Türkücü, Elbistanspor yönetimi tarafından takım kadrosuna alındı. İlgili Haberi Oku

Gülbey Türkücü attığı ilk golü tribünde kendisini izleyen annesine sarılarak kutladı.

Etiketler
elbistan belediyespor ilk maç röveşata
Son güncelleme: 19:33 | 24.02.2018
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