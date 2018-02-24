Rıza Çalımbay’dan Burak Yılmaz ve Beşiktaş açıklaması!

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Çalımbay, hem bu maç hem de gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakları maçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, Burak Yılmaz'ın cezalı olması hakkında ise, ”Çok gereksiz bir kart oldu” yorumunu yaptı. İşte Çalımbay’ın açıklamaları…

“Son pasları daha iyi yapsaydık farklı olurdu”

Biz ikinci yarıya kötü başlamadık. Beraberliği insanlar kabul edemiyordu. Bu puandır diyorduk. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Başka bir çare yoktu. Bu sürece son vermek lazımdı. Daha önce de o fırsatlar elimize geçti. Fenerbahçe, Göztepe, Başakşehir maçlarında pozisyonlar vardı. İlk 20 dakikadan sonra çok iyi oynadık. İkinci yarıda maç bize döndü. Son pasları biraz daha iyi değerlendirebilseydik farklı olurdu. Uzun süre sonra kazandık ve mutluyuz. Artık herkesin kendine güveni geldi. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ben takımımıza inanıyorum. İlk yarıdaki çıkışı yapacağımıza inanıyorum.

Burak Yılmaz Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü! Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor mücadelesinin uzatma dakikalarında Burak Yılmaz, gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku

‘Gereksiz bir kart oldu’

Mutlaka kazanmamız gerekiyordu ama rakibin de puana ihtiyacı vardı. Kimse kimseyi kırmak istemez. Bazen biz de kulübeden çıkıyoruz, itiraz ediyoruz. Bu maçın stresinden, bulunduğumuz konumdan olan şeyler. Burak bir şey yapmadı. Ama hakem arkadaşımız böyle gördü. Gereksiz bir kart oldu. Yapacak bir şey yok. Diğer arkadaşlarımız oynayacak. Beşiktaş maçı önemli. Kolay maç değil. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, son 2 yılın şampiyonu bir Beşiktaş ile oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor : 1-2 Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür 77'de attığı golle takımını ipten aldı. Aytemiz Alanyaspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart gören Burak Yılmaz, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku