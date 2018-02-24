PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda final heyecanı

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında yarın yapılacak final karşılaşması öncesinde bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Mardinli basketbolseverlere teşekkür eden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın final aşamasına kadar maçların tamamı dolu tribünlerle oynanmıştır. Başta Valim olmak üzere, tüm Mardin halkı şimdiye kadar gösterdiği misafirperverliği bugün de bizlere göstermiştir" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak olan PTT Kadınlar Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısı düzenlendi. Burada bir konuşma yapan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolu Türkiye’nin dört bir yanına yaymayı hedeflediklerini ve bu çerçevede bu sezon PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nı Mardin’de düzenlediklerini söyledi. Türkoğlu, “Bugün Mardin’de görüyorum ki dileklerimiz karşılık bulmuştur, ne mutlu ki Mardin basketbolu kucaklamıştır. PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nın final aşamasına kadar maçların tamamı dolu tribünlerle oynanmıştır. Başta Valim olmak üzere, tüm Mardin halkı, 3 bin yıldır gösterdiği misafirperverliği bugün de bizlere göstermiştir” diye konuştu.

Yarın yapılacak final karşılaşmasının ardından hiçbir takımın Mardin’den eli boş dönmeyeceğini dile getiren Hidayet Türkoğlu, “Bu güzel tarihi şehrin hatıraları bizimle birlikte gelecek. Belki burada bir ilki gerçekleştirdik ancak bilmenizi isterim ki, Mardin’e bahar aylarında tekrar geleceğiz. Tadilatına başladığımız bir sahanın açılışını birlikte yapacağız. Mardin’de okullar düzeyinde oynanan basketbolun kulüpler seviyesine taşınmasıyla ilgili aldığımız güzel haberlerin takipçisi olacak ve üzerimize düşen bir görev varsa yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Yaman: “Bu kupa, kentteki sosyal projelere ön ayak oldu”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nın Mardin’de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Mardin’in önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Yaman, “Mardin, çok kültürlü ve dilli bir şehir. Bu nedenle bu kadar güzel organizasyonun yapılmış olması bize katkı yapıyor. Bu organizasyonun Mardin’de yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kupa, kentteki sosyal projelere de ön ayak oldu. Oyuncular, 4 gündür çocuk yuvaları, engelliler ve gençleri ziyaret ederek onları mutlu ettiler. Şehir moral kazandı. Asıl Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Her işimizde bize destek oldular. Bu desteğin moral kısmını sizler sağladınız. Bu tür organizasyonları sizlerden bekliyoruz” diye konuştu.

Chatzidaki: “Hatay kupayı kaptırmak istemiyor”

Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, kupayı kazanarak Hatay şehrini gururlandırmak istediklerini dile getirdi. Çok önemli başarılar elde ettiklerini ve tarihlerinde ilk kez Türkiye Kupası’nda finale çıktıklarını aktaran Chatzidaki, “Şanslı bir kulübüz. Hatay Belediye Başkanı ve yönetim kurulu, bize sürekli destek veriyor. Diğer şansımız ise taraftarımızın her zaman yanımızda olması. Buraya kupayı kazanmaya geldik. Yarın kupayı kazanarak Hatay’ı gururlandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Kalaycıoğlu: “Yarın mücadelenin dozunu arttıracağız”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, yarın zevkli ve zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, “Heyecanlıyım. Zevkli ve güzel bir maç olacak. Kariyerimde 10 Türkiye Kupası finali oynadım ve hepsini kazandım. Şu ana kadar 32 maç oldu. Yarın 33. müsabakada galip gelirsek 11. finalimi kazanmış olacağım” şeklinde konuştu.

En güzel Türkiye Kupası organizasyonunun Mardin’de gerçekleştirildiğini savunan Kalaycıoğlu, “Şehri olağanüstü olarak tarif edebilirim. Salon ve taraftarlar müthiş. İnsanlar cana yakın. Devlet de bu şehri müthiş desteklemiş. Gençleri basketbola yönlendirmek bizim görevimiz. Yarın mücadelenin dozunu arttıracağız. En güzel şekilde mücadele edip, sahada ne gerekiyorsa onu yapacağız. Olcay Çakır Turgut da yarın sahadaki yerini alacak” diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Mardin'de Kasimiye Medresesi’ni kupa ile ziyaret eden basketbolcu kadınlara Mardinli minik basketbolcuların ilgisi yoğun oldu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu için sloganlar atan minik basketçiler, Türkoğlu ve Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından basket topları ile ödüllendirildi.

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