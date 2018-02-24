ÖZET İZLE: Galatasaray’dan 5 gol! İşte Galatasaray Bursaspor maç özeti, 1 kırmızı kart, 5 gol, bol pozisyon…

Zirve yarışını bırakmak istemeyen Galatasaray için çok büyük önem taşıyan Galatasaray Bursaspor maçı dün geceye heyecan kattı. Galatasaray Bursaspor maçı 5-0 tamamlandı ve futbol tutkunları maç özetini izlemek için internete akın etti. Galatasaray Bursaspor maç özeti günün en merak edilen spor konularından biri haline geldi. Gomis ve Rodrigues iş birliğinin dikkat çektiği maçın özeti haberimizde...

Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta heyecanı Galatasaray Bursaspor maçı ile başladı. Galatasaray 5-0 kazanarak haftaya rahat bir başlangıç yaptı. Galatasaray Bursaspor maçının özetini izlemek isteyen taraftarlar ise Google üzerinden Galatasaray Bursaspor maç özetiyle ilgili sorgulamalar yapmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Galatasaray, Bursaspor'u konuk etti. Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta bir araya getirecek olan derbi mücadelesinden önce rakipleri üzerinde baskı kurma fırsatı elde eden Aslan, konuğunu 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 47 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İşte dev maçın özeti…

GALATASARAY BURSASPOR MAÇ ÖZETİ

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI DETAYLARI

Bu sezon evinde fırtına gibi esen Aslan, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 12. maçta 11. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılıların golleri 11, 72 ve 90+2'de Bafetimbi Gomis, 42'de Garry Rodrigues, 49'da Serdar Aziz'den geldi.

Galatasaray – Bursaspor maçının ikinci yarısından kareler… #GSvBRS pic.twitter.com/VTKEuZKmNn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 23 Şubat 2018

Rodrigues Gomis'in ilk golünde asiste imza atarken Gomis de Rodrigues'in golünde pası veren isimdi. Rodrigues bu sezon 8 asiste imza atarken bunların altısında pasın hedefi Gomis'di. Fatih Terim'in öğrencileri farklı bir galibiyet elde etmenin mutluluğunu yaşarken Eren Derdiyok'un yaşadığı sakatlık üzüntü yarattı. 76'da oyuna giren Eren, 78'de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçta etkinlik göstermekte oldukça zorlanan ve savunmada da oldukça dağınık gözüken Bursaspor'un galibiyet hasreti 9 maça çıkarken yeşil-beyazlılarda William Troost-Ekong, 38'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı

BELHANDA TAKIMINI SAKATLADI!

Galatasaray’ın Bursaspor’u konuk ettiği maçta Serdar Aziz’in sarı-kırmızılı forma altında attığı ilk gol sonrası Ryan Donk, takım arkadaşları ile birlikte gol sevinci yaşarken Belhanda’nın parmağı gözüne gelince sakatlık geçirdi. Belhanda, daha sonra da Eren Derdiyok’un sakatlanmasına neden oldu.

Maç SonucuGalatasaray 5-0 Bursaspor pic.twitter.com/BbqODvEoTx — Bursaspor (@BursasporSk) 23 Şubat 2018

TRİBÜNLERDEN PROTESTO

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin yarısından fazlasını doldurdu. Maç boyunca Galatasaray'a destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) protesto etti. Son haftalarda yaşanan hakem hatalarından rahatsızlık duyan Galatasaray taraftarları, maç başlamadan önce “Yeter Yıldırım Demirören yeter” tezahüratları ile TFF'ye tepkilerini dile getirdiler. Galatasaray taraftarları, TFF başkanı Yıldırım Demirören dışında esame listesi okunurken maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı da yoğun bir şekilde ıslıkladı.