Nevin Yanıt kimdir? Survivor Nevin Yanıt nereli? İşte Survivor Nevin’in hayatı…

Survivor 2018 henüz beklenen performansı sergilemeyen Nevin Yanıt en merak edilen yarışmacıların başında geliyor. Peki Nevin Yanıt kimdir, Survivor Nevin Yanıt nereli? İşte merak edilen Nevin Yanıt kimdir ve hayatına dair bilinmeyenler...

Ekranların fenomen programı Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Açlıkla mücadele eden all star ve gönüllüler takımları ödül oyunları ve dokunulmazlık oyunlarında her şeyini ortaya koyuyor. Survivor 2018’de performansı en merak edilen Nevin Yanıt, henüz seyircilerin beklediği patlamayı yapamamış olsa da izleyicilerin en merak ettiği isimlerin başında geliyor. Milli atlet Türkiye’ye kazandırdığı başarılarla biliniyor olsa da birçok şeyi de merak ediliyor. Nevin Yanıt kimdir, Survivor Nevin Yanıt nereli sorusu izleyiciler arasından sıkça soruluyor. İşte tüm merak edilenleri ile Nevin Yanıt kimdir ve hayatına dair tüm merak edilenler…

NEVİN YANIT KİMDİR? SURVİVOR NEVİN YANIT NERELİ?

Nevin Yanıt 16 şubat 1986 yılında Mersin'de doğmuştur. 2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya'da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 12.98'lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie'yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ'a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg'da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.

2007 yılında Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland'ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları'nda ikinci oldu.