Manchester City Menajeri Pep Guardiola’ya siyasi mesaj kıskacı!

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'ya, geçtiğimiz Çarşamba günü Wigan ile oynanan maça sarı kurdele ile çıktığı için İngiltere Futbol Federasyonu tarafından ceza kesildi. Guardiola'ya ait özel uçak ise İspanya'da polisler tarafından arandı.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’de Manchester City’de oldukça başarılı bir sezon geçiren Pep Guardiola’nın başı, Katalan halkına verdiği destek nedeniyle belaya girebilir. Çarşamba günü oynanan Wigan maçına sarı kurdele ile çıkan Guardiola, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından bir maç men cezasına çarptırdı. Guardiola’nın 5 Mart 2018 günü yerel saat ile 18:00’e kadar hakkındaki suçlamalara cevap verme hakkı var. Sarı kurdele, Katalonya’nın bağımsızlık talebine şiddetle karşı çıkan İspanya’nın, Katalan aktivistleri tutuklamasının ardından tepkinin sembolü olmuştu.

Manchester City, Wigan Athletic`e kaybetti, saha içi karıştı! FA Cup'ta Manchester City ile Wigan Athletic arasında oynanan maçtan sonra saha karıştı. City'yi elemenin sevinciyle sahaya giren Wigan taraftarlarından biri Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ile tartıştı. İlgili Haberi Oku

Manchester City’nin 25 Şubat Pazar günü Lig Kupası finalinde Arsenal ile Wembley’de oynayacağı final maçını yakın takibe alan FA, Guardiola’nın maçtaki tavrına göre kararını gözden geçirebilir. Guardiola’nın Arsenal maçına da sarı kurdele ile çıkması durumunda cezasının artabileceği konuşuluyor. Katalonya doğumlu İspanyol teknik direktörün geri adım atması durumunda ise cezasının ertelenebileceği belirtiliyor.

Pep Guardiola`dan İlkay Gündoğan hakkında flaş açıklama Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Basel karşılaşmasının ardından İlkay Gündoğan'ın performansını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

SİYASİ MAHKUMLARI DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Guardiola, Kasım ayında yaptığı açıklamada Katalonya’daki siyasi mahkumlar Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez’i desteklemek için sarı kurdele taktığını söylemişti. Guardiola “Sarı kurdele takıyorum çünkü Katalonya’nın bağımsızlık oylamasını savunan iki insan İspanya’da hapis yatıyor. Bu hiç adil değil” demişti. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından siyasi mesaj vermemesi konusunda daha önce iki kez uyarılan Guardiola’nın Arsenal maçına sarı kurdele ile çıkıp çıkmayacağı merak konusu…

İngiltere`de gündem İlkay Gündoğan Manchester City'nin, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk ayağında Basel'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan İlkay Gündoğan, İngiltere basınında gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Öte yandan İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi ise Guardiola’nın özel uçağının polisler tarafından arandığını iddia etti. Barcelona’dan Manchester’a uçmaya hazırlanan ve Guardiola’nın ailesini taşıyan uçağı inceleyen İspanyol polislerin uzun bir süre boyunca uçağı beklettikleri kaydedildi. Gazete, polislerin uçakta Katalan Başkan Carles Puigdemont’u aradığını belirtti. Konu ile ilgili konuşan Guardiola da olayı doğrularken “Polis işini yapıyor. Bunu yapmak hakları… Ailem polisin uçakta arama yaptığını ve başka bir olayın yaşanmadığını söyledi” dedi.