MAÇ SONUCU | Kayserispor 3-2 Kasımpaşa

Kayserispor ile Kasımpaşa arasında Kayseri'de oynanan maç adeta nefes kesti. Kasımpaşa'nın 10 kişi kaldığı maçı Kayserispor 3-2 kazanmayı başardı.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa, Veysel’in 66. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu galibiyetle puanını 38 yapan Kayserispor, 5. sıradaki yerini korudu. 29 puanda kalan Kasımpaşa ise 10. sırada yer aldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu

Kayserispor: Lung, Lopes, Espinoza (Şamil dk. 69), Umut, Deniz (Güray dk. 86), Kravets (Asamoah dk. 76), Mendes, Sapunaru, Badji, Erkan, Kana Bıyık

Yedekler: Vedat, Levent, Varela, Erdal, Kucher, Atilla, Amorim

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kasımpaşa: Ramazan, Omeruo, Trezeguet, Pavelka, Koita, Youssef, Mensah (İlhan dk. 83), Mbaye (Veigneau dk. 69), Neumayr (Ahmet dk. 64), Veysel, Popov

Yedekler: Eray, Burak, Eduok, Etoundi, Hasan, Onur, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Deniz (dk. 20), Badji (dk. 74), Umut (dk. 76 pen.) (Kayserispor), Mbaye (dk. 2), Trezeguet (dk. 90 pen.) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Veysel (dk. 66) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Lopes, Sapunaru (Kayserispor), Pavelka (Kasımpaşa)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 2′ Neumayr'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa yükselen Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

13′ Neumayr ile paslaşan Omeruo sol çaprazdan ceza sahasına doğru ilerledi. Omeruo ceza sahası çizgisi üzerinde uzak kale direğine doğru plase vuruşunu yaptı ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

GOL! 20′ Sol kanattan Erkan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Deniz, düzgün bir kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

28′ Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortada defanstan seken topa Kana-Bıyık bekletmeden vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

34′ Erkan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Kravets'in kafa vuruşunda kaleciyi geçen top az farkla yandan dışarı gitti.

50′ Sağ kanattan çalımlarla giren Lopes, müsait pozisyonda şut çekmekte geç kalınca defans araya girerek topu uzaklaştırdı.

51′ Neumayr'ın pasıyla topla buluşarak ceza sahasına giren Mensah'ın şutunda kaleciyi geçen meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

52′ Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortada Umut müsait pozisyonda topa dokunda ancak top az farkla auta çıktı.

62′ Koita'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66′ Veysel, Deniz'e arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Mutlu Meler tarafından gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

68′ Badji'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

73′ Sağ kanattan aldığı topu ceza sahası ön çizgisine kadar taşıyan Deniz'in şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

GOL! 74. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendes topu dışarı çıkardı. Kaleci Harun'un ayaklarından seken topu takip eden Badji'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

GOL! 76. dakikada Pavelka'nın Mendes'e ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonucu hakem Halil Mutlu Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut, topu ağlara yolladı. 3-1

GOL! 90. dakikada Sapunaru’nun Trezeguet’i ceza sahası içerisinde düşürmesi sonucu kazanılan penaltı atışında topun gerisine geçen Trezeguet, fileleri havalandırdı. 3-2