MAÇ ÖZETİ: Alanyaspor Trabzonspor maçı özeti izle! TS 5 maç sonra 3 puanla tanıştı! İşte maçın golleri…

Son 5 maçta galibiyet yüzü görmeyen Trabzonspor şansız serisini Alanyaspor'u 2-1 yenerek sonlandırdı. İşte Abdülkadir'in yıldızlaştığı Alanyaspor Trabzonspor maçı özet görüntüleri...

Süper Lig 23. hafta maçında Alanyaspor evinde Trabzonspor’u ağırladı. 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor maçta, 1-0 geriye düşmesine rağmen Burak Yılmaz ve Abdülkadir’in golleriyle maçı çevirmesini bildi. 5 maçlık kötü seriyi sonlandırmayı başaran Trabzonspor rahat bir nefes aldı. Alanyaspor Trabzonspor maç özeti bile gol pozisyonlarıyla birlikte ekran başında izleyenleri bile heyecanlandıracak. Takımını deplasmanda yalnız bırakmayan Trabzonspor taraftarı takımının sergilediği oyunla korku dolu anlar yaşasa da stattan memnun ayrıldı. Alanyaspor Trabzon maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR TRABZONSPOR ÖZETİ İZLE

ABDÜLKADİR TRABZONSPOR’U İPTEN ALDI

Ligde 6 maçtır kazanamayan Trabzonspor şeytanın bacağını Alanya'da kırdı… Rıza Çalımbay yönetiminde haftalardır kan kaybeden bordo mavililer Aytemiz Alanyaspor karşısında da adeta ecel terledi döktü. Karşılaşmanın 9.dakikasında Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 geriye düşüne Karadeniz ekibi ilk yarıda rakip kaleye isabetli şut atamadı.

İkinci yarıda da üst üste pozisyonlar veren Trabzonspor 68'de Burak Yılmaz ile beraberliği yakaladı. Galibiyet için risk almaya başlayan bordo mavililerde sahneye 18 yaşındaki Abdülkadir çıktı.

Genç yıldız 77'de attığı golle takımını öne geçirdi ve 3 puanın mimarı oldu.

Bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkaran Trabzonspor 6.sıraya yükseldi. 4.mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 21 puanla 15. sırada kaldı.

TRABZONSPOR’DA BURAK YILMAZ ŞOKU! BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

Trabzonspor 6 maçlık galibiyet hasretine Alanya’da son verirken bordo-mavililer, maçta Burak Yılmaz’ın gördüğü sarı kartla sarsıldı. Yılmaz gördüğü sarı kartla 24. haftada oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI!

Trabzonspor, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Burak Yılmaz ile Gassama arasında gerginlik yaşandı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz ile Aytemiz Alanyasporlu Gassama arasında başlayan tartışma büyürken, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı.