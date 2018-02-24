Kocaman’dan derbi öncesi Güneş çıkışı!

Aykut Kocaman, derbi öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi.

İrfan Yirmibeş / Sözcü Gazetesi

Pek çok konuya değinen Kocaman, Şenol Güneş'in maçtan önce kendisine ‘hoş geldin' demeyeceği yönündeki iddialar hatırlatılınca, “2010-11 sezonunda Şenol Hoca'nın yanına gitmemiştim. Şenol Hoca, maç öncesi yanıma gelmişti ve bu hareketi beni mahcup etmişti. Ben o zaman kendi adıma bir tepki koymuştum. Biz oraya misafir olarak gideceğiz. Ev sahibinin durumuna bağlı” dedi. Fenerbahçe teknik patronu, “Şenol Hoca yanınıza gelmezse, siz onun elini sıkarak mahcup eder misiniz” sorusuna “Ben bunu yapabileceğimi düşünmüyorum” yanıtını verdi.

‘Hakkımızla yendik'

Hakemlerle ilgili eleştirilerine, “Hemen herkes kabullenmiş gözüküyor. Ben itiraz ediyorum” sözleriyle açıklık getiren Aykut Kocaman, “Cüneyt Çakır yönetebilme kabiliyeti yüksek bir insan. Umarım art niyet olmadan yönetim gösterir ve hak eden kazanır” dedi. Güneş'in, sezonun ilk yarısındaki maçı hakem nedeniyle kaybettikleri imasına karşılık ise Kocaman, “Maçı tekrar izledim. Hakemle değil çok net hakkımızla yenmişiz. Yine hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü koyacağız. Yüzde 100 kazanmak için oynayacağız ama kaybetmeden dönmek de iyi bir sonuç olur” diye konuştu.

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