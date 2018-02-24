İsmail Kartal: Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta müsabakasında MKE Anakragücü sahasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 4-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, kadro derinliklerinin fazla olmadığını ifade ederek, “Mutlak 3 puan almak için çıkmıştık. Bir rotasyona gittik. Şampiyonluğa oynayan takımlar arasında kadro derinliği en az olan takımız. İlk yarı çok pozisyon bulamadık. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle önde baskı yaptık goller geldi ve sonuçta bugün galip geldik” ifadelerini kullandı.

“Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum”

Maç sonu Ankaragücü taraftarının Gaziantepspor takımına göstermiş olduğu desteğe de değinen Kartal, “Ankaragücü taraftarının rakip takıma verdikleri destekten dolayı Türk futbolunda örnek bir davranış sergilemiştir. Bu sebepten dolayı bütün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Camiamıza taraftarımıza bu 3 puanı armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak”

Deneyimli teknik adam, futbolcusu Tisdell ile ilgili gelen soruya ise, “Bu oyuncularla yatıp kalkan benim. Mağlup olduğumuz maçlarda dahil tüm Türkiye Ankaragücü maçını konuşacak dedim. Maçtan sonra Fırat Aydınus dahil, ‘Ben yıllardır Süper Lig'de de hakemlik yapmama rağmen bu kadar tempolu ve coşkulu bir maç çok az yönettim onun için tebrik ederim, teşekkür ederim’ diyebildi bana. Bu oyuncuları en iyi tanıyan benim. Onları benden iyi hiç kimse bilemez. Oyuncuları kaybetmek kolaydır ama biz oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimiz. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak” değerlendirmesinde bulundu.