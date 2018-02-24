Galatasaray’dan ayrıldı NBA’e gitti

Galatasaray Odeabank’ta forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Scotty Hopson, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

Galatasaray Odebank'ta yaşanan ekonomik kriz yüzünden bir oyuncu daha takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı şutörü Scotty Hopson, kulüpteki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

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Sezon başında Galatasaray Odeabank kadrosuna katılan 28 yaşındaki basketbolcu, EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi olmak üzere 27 maçta görev alıp, 11 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlamıştı.