Futbolcu bale yaparsa

‘İsveç faciası' '92 milyon avroluk Galatasaray, 7 milyon avroluk kasaba takımına diş geçiremedi'

‘Avrupa şampiyonu Cimbom faciayı yaşattı' ‘Köy takımına elendik'

Temmuz ayında Galatarasay'ı eleyen Östersunds için maçın ardından atılan başlıklardan bazıları bunlardı…

Tudor'un gitmesi gibi hayırlı bir işe de vesile olan ismini bile doğru telaffuz edemediğimiz Östersunds o 7 milyon avroluk ve 25 yaş ortalamalı genç kadrosuyla Avrupa'nın bu yılki en başarılı takımları arasına adını yazdırdı.

Hatta önceki gün İngiliz devi Arsenal'i kendi sahasında mağlup etmeyi bile başardı. 22 yaşındaki tipik bir İskandinav takımı olan Östersunds'un kısa tarihi de bir hayli sıradışı.

Futbolcuların da dahil olduğu kulüp çalışanları tiyatroda koreografisini kendi yaptıkları kuğu gölü balesi sergiliyor, mültecilere yardım ediyorlar…

7 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Daniel Kindberg ise tam bir deha. Göreve geldiği zaman “Biz kim olmalıyız, futbol oynamaya neden ihtiyacımız var.” diye analizde bulunduklarını belirten Kindberg “Buna karar verdikten sonra tarihi yazmaya başladık.” diye anlatıyor öyküsünü.

Kısacası baleyle başlayan ve Avrupa futbolunun zirvelerine doğru uzanan başarı dolu bir hikaye… Bizimkilere de örnek olması umuduyla…