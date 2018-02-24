Fikret Orman: ‘UEFA, F.Bahçe ile G.Saray’ı çok mu özledi?’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında önemli konular hakkında konuştu. İşte Fikret Orman'ın sözleri...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında Türk futbolunun sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

“UEFA, F.BAHÇE İLE G.SARAY’I ÇOK MU ÖZLEDİ?”

Beşiktaş’ın mali anlamda kimseyle sorunu kalmadığını ve güvenilen bir kulüp haline geldiğini vurgulayan Fikret Orman, “Mart ayında iki ana rakibimiz UEFA’ya çağrıldı. Çok mu özledi UEFA onları? neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar? Bizi daha önce nasıl çağırdılarsa, şimdi onları çağırıyorlar. Beşiktaş’ın UEFA ile problemi olduğunu duyuyor musunuz? Oyuncularla problemi olduğunu duyuyor musunuz? Beşiktaş’ın artık piyasalarda güvenilen bir kimliği var.” dedi.

“BANA KÜFÜR EDİYORLAR…”

Bir taraftan para harcamamakla, bir taraftan ise çok para harcamakla eleştirildiğini söyleyen Fikret Orman, “Bana sosyal medyada küfür ediyorlar, ‘Al Cenk’in parasını bilmem ne yap, cimri herif’ Diyorlar. Bir taraftan cimri oluyoruz, bir taraftan Beşiktaş’ın parasını hesapsız harcıyoruz. Ne İsa’ya yaranabiliyoruz ne de Musa’ya yaranabiliyoruz. Şimdi iki ay içerisinde yeni yasa çıkacak, Türk futbolunun daralması gerekiyorsa, tüm kulüpler olarak daralacağız. Bir rakibiniz 30-40- milyon euroya adam alıyor, UEFA’yı hiç dikkate almıyor. Biz bu paralara oyuncu satıyoruz. Rekabet içerisinde bir şeyler yapmaya mecburuz.” diye konuştu.

“GALATASARAY’IN YAPTIĞI BİR YÖNTEM AMA…”

Galatasaray’ın mülk satarak borç azaltma projesi gibi bir duruma siyah-beyazlı kulüpte sıcak bakmadığını söyleyen Fikret Orman, “Galatasaray Kulübü’nün yaptığı bir yöntemdir. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Beşiktaş tarihinde malları, mülklei satan başkan olarak anılmak istemiyorum. Bütün kulüplerin çatısı düzeltilmeli. Kulüplerin toplam borcunun yüzde 85’i, beş tane şampiyon olmuş kulübe ait.” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’IN GÜNCEL BORCUNU AÇIKLADI

Öte yandan Fikret Orman Beşiktaş Kulübü’nün 1 milyar 710 bin TL olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE’YE YÜKLENDİ

“Rakibimiz Bayern Münih’in gol sevinci şarkısını kullanıyor. Bunlar Türk futboluna yakışmıyor. Bana da başkanım ‘Vardar Ovası’ şarkısını çalalım diyorlar. Yahu Beşiktaş böyle bir acizlik yapar mı? Asla böyle bir şey yapmayız.”

“Maçtan önce hakemle ilgili açıklama yapılıyor. Hakemi baskı altına alıp algı yaratmak için. Hakem de baskı altına alınınca herkes bunu yapıyor. Biz de bunu yaparız! Bu işi düzeltsinler!”

“Hak, Allah’ın ismidir. Hakim, haktan gelir. Hak, adalet dağıtan yerdir. Kimsenin etkisi altında kalmayın kardeşim, çıkın maçınızı yönetin. Birinden medet bekleyen namerttir!”

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