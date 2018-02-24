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Fernandao ve eşi Daina’ya ölüm tehdidi!

Brezilya takımlarından Vitoria'nın taraftarları, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Fernandao'nun eşi Daiana Santana'ya ölüm tehditlerinde bulundu.
17:0424 Şubat 2018
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Fernandao ve eşi Daina’ya ölüm tehdidi!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı forveti Fernandao ve eşi Daina Santana, Brezilya’dan ölüm tehditleri alıyor.

Santana, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda Brezilya Ligi takımlarından Vitoria’nın taraftarları tarafından aldığı ölüm tehditlerini paylaştı. Paylaşımda ”Salvador’a tekrar gel. Çok konuşuyorsunuz. Ağzınızı açmadan önce dikkatli olun. Vitoria taraftarları seni susturmasını iyi bilir” sözleri yer aldı.

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”FUTBOLUN ÖTESİNDE, BU BİR SUÇ!”

Fernandao’nun eşi, daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda ise ”Tehdit, bir suç değil midir? Kocama ve bana çok sayıda tehdit mesajları geliyor. Dünya zor bir yer ve sosyal medya, iletişimin en tehlikeli yolu oldu. Polemiğe girmek istemiyoruz. Fernandao tipik bir aile babası ve profesyonel futbolcu. Ama gelen mesajların ardından susmamak imkansız. ölüm tehditleri, futbolun çok ötesinde. Bu bir suç!” sözlerini kullandı.

”KORKAK PALYAÇO”

Brezilya’da 1-1 biten ve tam 9 futbolcunun kırmızı kart gördüğü Vitoria-Bahia maçı sonrası eski bir Bahia futbolcusu olan Ferndandao, Vitora’nın futbolcusu Kanu hakkında ”Bir gün Bahia’ya geri döndüğümde seninle görüşmek istiyorum… Korkak palyaço!” paylaşımında bulunmuştu.

Sporx

Etiketler
Fenerbahçe fernandao tehdit
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