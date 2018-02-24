Fenerbahçe’den Beşiktaş’a Bayern Münih göndermesi!

Fenerbahçe sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Fenerbahçe, derbi öncesi çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Sarı Lacivertliler, kaptan Volkan Demirel ile son haftaların formda ismi golcü Fernandao’nun resimlerine yer verdiği video’da, Fenerbahçe kafilesinin vapur ile Beşiktaş’a gidişi resmedildi. Video’nun fonunda ise dikkat çekici bir müzik yer aldı. Sarı Lacivertliler, video’nun fonunda Bayern Münih’in gol sevinçlerinde kullandığı The White Stripes grubunun Seven Nation Army isimli şarkısına yer vermesi dikkat çekti.

İşte o paylaşım…

(NTV)

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