Erman Toroğlu: ‘Gomis olayını araştırdım…’

Eski hakem ve Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Toroğlu’nun açıklamaları:

“Bursasporlu futbolcular geçen sezon gergin bir durum yaşamıştı. Yine bir otobüs görüntüsü gördüm bu maçtan önce sanki bu durum oyuncuları geriyor. Takım otobüsüne giren kişi futbolculara ‘adam gibi oynayın’ diyemez. Bunu diyen kimdir? oyunculara bunu diyemez. Oyuncular zaten elinden geleni yapmaya çalışıyor ama sen kimsin?”

‘Bursaspor taraftarı bütün takımı gerdi’

“Bursaspor taraftarı bütün takımı gerdi. Takımın akordunu bozmuşlar. Yabancı oyuncu tuhaf olmuştur.”

“Galatasaray geçen hafta yenildi liderliği bıraktı. Buna rağmen taraftarları stadı doldurdular ve Beşiktaş seyircisi de maça gidiyor. Fenerbahçe seyircisi pek gitmiyor”

“Gomis için geçen ben Fransa’da araştırdım. Gomis’in sahada yaşadığı durumda hemen oyundan alınması lazımmış. Bunu oyundan almak için doktor almaya gerek yok dediler. Maçtan alınması gerekirmiş. Orada iki tane topa vuramadı. Bu akşam gördün nasıl vuruyor topa?”

‘Cengiz Ünder, Beşiktaş’a önerilmiş!’

“Bugün duydum. 2 sene önce Cengiz Ünder, Beşiktaş’a 300 bin Euro’ya teklif edilmiş. Beşiktaş kabul etmemiş”

“Galatasaray’ın orta alanı halletmesi lazım. Selçuk-belhanda kısmına bakması lazım. Belhanda iyi top kullanıyor. Galatasaray orayı hallederse yırtar. ”

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