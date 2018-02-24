Efeler Ligi | Arkasspor 3-0 Fenerbahçe

Voleybolda Efeler Ligi'nde şampiyonluk yolunda iddialı iki ekip Arkasspor ve Fenerbahçe İzmir'de buluştu. Ev sahibi Arkas, güçlü rakibini 25-22, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

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