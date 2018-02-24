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Efeler Ligi | Arkasspor 3-0 Fenerbahçe

Voleybolda Efeler Ligi'nde şampiyonluk yolunda iddialı iki ekip Arkasspor ve Fenerbahçe İzmir'de buluştu. Ev sahibi Arkas, güçlü rakibini 25-22, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
16:3024 Şubat 2018
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Efeler Ligi | Arkasspor 3-0 Fenerbahçe

Efeler Ligi’nde normal sezonun son haftasında Arkasspor, evinde Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-20 ve 25-16’lık skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonu 2’nci sırada tamamlayan İzmir ekibinin Play-Off çeyrek finaldeki rakibi 7’nci basamaktaki Maliye Piyango oldu.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Cihat Küçükboyacı

ARKASSPOR: Jovovic, Bravo, Mustafa, Adis, Gökhan, Matic, Burak, Çağatay, Yiğit, Muhammet

FENERBAHÇE: Quesque, Gladyr, Selçuk, Sket, Resul, Metin, Burak, Ahmet, Oğulcan, Bertuğ, Ferhat, İzzet

SETLER: 25-22, 25-20, 25-16

SÜRE: 84 dakika (28, 30, 26) 20 Şubat 2018 Eczacıbaşı VitrA Rusya`dan avantajlı dönüyor Ülkemizi 2018 Kadınlar CEV Kupası'nda temsil eden Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final ilk maçında, deplasmanda Rusya'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını 16-25, 26-28, 25-23 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
arkasspor Fenerbahçe voleybol Voleybol Efeler Ligi
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