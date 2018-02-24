Efeler Ligi | Arkasspor 3-0 Fenerbahçe
Voleybolda Efeler Ligi'nde şampiyonluk yolunda iddialı iki ekip Arkasspor ve Fenerbahçe İzmir'de buluştu. Ev sahibi Arkas, güçlü rakibini 25-22, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Efeler Ligi’nde normal sezonun son haftasında Arkasspor, evinde Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-20 ve 25-16’lık skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonu 2’nci sırada tamamlayan İzmir ekibinin Play-Off çeyrek finaldeki rakibi 7’nci basamaktaki Maliye Piyango oldu.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Cihat Küçükboyacı
ARKASSPOR: Jovovic, Bravo, Mustafa, Adis, Gökhan, Matic, Burak, Çağatay, Yiğit, Muhammet
FENERBAHÇE: Quesque, Gladyr, Selçuk, Sket, Resul, Metin, Burak, Ahmet, Oğulcan, Bertuğ, Ferhat, İzzet
SETLER: 25-22, 25-20, 25-16