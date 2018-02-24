CANLI YAYIN: Watford Everton maçını canlı izle! Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Cenk Tosun oynuyor mu?

Cenk Tosun'lu Everton Watford karşısına çıkıyor. İlk 11'leri açıklanan Everton Watford maçında Premier Lig'de henüz gol sevinci yaşayamayan Cenk Tosun hem ilk golünü hem de takımının kazanması için forma şansı bekleyecek. Everton Watford maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı izle yayın linki haberimiz içerisinde...

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