CANLI YAYIN: Watford Everton maçını canlı izle! Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Cenk Tosun oynuyor mu?
Cenk Tosun'lu Everton Watford karşısına çıkıyor. İlk 11'leri açıklanan Everton Watford maçında Premier Lig'de henüz gol sevinci yaşayamayan Cenk Tosun hem ilk golünü hem de takımının kazanması için forma şansı bekleyecek. Everton Watford maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı izle yayın linki haberimiz içerisinde...
Premier Lig’de iyi günler geçirmeyen Everton, Watford deplasmanına gidiyor. Hem 3 puan hem de moral arayan Everton’da ilk 11 belli oldu. Everton’da Cenk Tosun ilk 11’de yer almazsan, maçın ilerleyen dakikalarında hocasından forma şansı bekleyecek. Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği maçta gözler Cenk Tosun'u arayacak. Peki, canlı yayın ekrana gelen Everton Watford hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Everton Watford maçını canlı izleyebileceğiniz canlı yayın linki…
WATFORD EVERTON MAÇI CANLI İZLE
EVERTON WATFORD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premiere Lig'in 28. haftasında Everton, Watford ‘a konuk oluyor. 24 Şubat Cumartesi günü TSİ 20.30'da başlayacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.