CANLI İZLE: Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın! İşte şifresiz yayınlayan yabancı kanallar…

Ligde zor günler geçiren Trabzonspor Alanyaspor karşısında. Alanyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizi içerisinde Alanyaspor Trabzonspor canlı izle linki bulunuyor. Bein Sports kanalı yanı sıra birçok yabancı kanalın da yayınlayacağı Alanya Trabzon maçı nefesleri kesecek. İşte Alanya Trabzonspor canlı yayın ekranı, Alanyaspor TS ilk 11 ve maçın ayrıntıları…

Süper Lig’de 23. hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Son 6 maçta yüzü gülmeyen Trabzonspor, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor’a konuk oluyor. 3 puana fazlasıyla ihtiyacı olan iki takımın karşı karşıya geleceği maçı BeinSports canlı yayınlayacak. Sadece Türkiye’de değil birçok yabancı kanalın da şifresiz canlı yayınlayacağı Alanya Trabzonspor maçını kaçırmak isteyen taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında Alanyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. Burak Yılmaz Alanyaspor maçında oynayacak mı merak eden taraftarlar, Alanyaspor Trabzon maçı kadrosu da merak ediyor. 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.Tribünlerin dolmasının beklediği Alanya Trabzonspor maçını çok sayıda taraftar da ekran başında canlı izleyecek. Alanyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor.

ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

ALANYASPOR: Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, Barış, Sackey, Efecan, Emre, Vilafanez, Fernandes, Douglas

TRABZONSPOR: Onur, Uğur, Durica, Pereira, Novak, Okay, Sosa, Kucka, Olcay, A.Ömür, Burak

ALANYASPOR TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Trabzon 23 Şubat Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEYEBİLECEĞİZ YABANCI KANALLAR

Yurt dışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Alanyaspor Trabzonspor maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

8 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Karadeniz temsilcisinde Tomas Hubocan, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Dame N’Doye ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mustafa Akbaş ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da ceza sınırındaki oyuncularına son idmanda bu konuda oldukça dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

TRABZONSPOR’DA 4 EKSİK VAR

Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Alanya'ya gitti. Sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun ve Fabian Castillo kafilede yer almadı. Turuncu-Yeşilliler'de ise kaleci Haydar Yılmaz ve Berkan Emir aynı sebepten dolayı mücadelede görev yapamayacak.

ALANYASPOR TRABZON MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Burak Yılmaz çok büyük bir hata yaptı. Savunmaya atmak istediği geri pas isabetsiz oldu. Topu kapan Emre Akbaba golü attı.

20. dakikada Trabzonspor penaltı bekledi. Trabzonspor’da Sosa yerde kaldı ve penaltı itirazları var. Serkan Çınar devam kararı verdi.

21. dakikada Trabzonsporlu Novak topu ağlara gönderdi. Bu defa da ofsayt bayrağı kalktı.

Gooooool Goooool Goool!Dk. 8Emre AkbabaAytemiz Alanyaspor: 1-0 : Trabzonspor pic.twitter.com/0spiofMNmz — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 24 Şubat 2018

TRABZONSPOR 4-3’LÜK MAÇIN RÖVANŞINA ÇIKIYOR

Başkan Muharrem Usta, geçtiğimiz gün tesislere gelerek teknik patron Rıza Çalımbay'la bir görüşme gerçekleştirmişti. 2018 yılında galibiyeti bulunmayan Fırtına'da Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlanırken, öğrencileriyle bir toplantı yapan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: “İlk yarıda Alanyaspor'la oynadığınız maçı ben de izlemiştim. 3-0 galiptiniz ve maç sonunda 4-3 mağlup olmuştunuz. Trabzon'a kesinlikle yakışmayacak bir yenilgiydi bu. Sizden istediğim o günü unutmayın ve kazanın, rövanşı da alın. Biz iyi bir takımız. Taraftarımızı daha fazla üzmeye hakkımız yok. Daha oynayacağımız çok maç var, kayıpları telafi edebiliriz. Futbolda her türlü sonuç var ama aklınızın bir köşesinde de ilk yarıda oynadığımız maç olsun.”