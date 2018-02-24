CANLI İZLE: Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın! İşte şifresiz yayınlayan yabancı kanallar…
Süper Lig’de 23. hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Son 6 maçta yüzü gülmeyen Trabzonspor, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor’a konuk oluyor. 3 puana fazlasıyla ihtiyacı olan iki takımın karşı karşıya geleceği maçı BeinSports canlı yayınlayacak. Sadece Türkiye’de değil birçok yabancı kanalın da şifresiz canlı yayınlayacağı Alanya Trabzonspor maçını kaçırmak isteyen taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında Alanyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. Burak Yılmaz Alanyaspor maçında oynayacak mı merak eden taraftarlar, Alanyaspor Trabzon maçı kadrosu da merak ediyor. 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.Tribünlerin dolmasının beklediği Alanya Trabzonspor maçını çok sayıda taraftar da ekran başında canlı izleyecek. Alanyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor.
ALANYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE
ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM
ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11
ALANYASPOR: Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, Barış, Sackey, Efecan, Emre, Vilafanez, Fernandes, Douglas
TRABZONSPOR: Onur, Uğur, Durica, Pereira, Novak, Okay, Sosa, Kucka, Olcay, A.Ömür, Burak
ALANYASPOR TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Trabzon 23 Şubat Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
A. Alanyaspor maçı kadromuz; Onur, Uğur, Durica, Pereira, Novak, Okay, Sosa, Kucka, Olcay, A.Ömür, Burak #TSLive pic.twitter.com/OHdvthMWx2
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 24 Şubat 2018
ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEYEBİLECEĞİZ YABANCI KANALLAR
Yurt dışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Alanyaspor Trabzonspor maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Trabzonspor maçı kadromuz : #SaldirAlanya pic.twitter.com/K4zfZ2twrZ
— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 24 Şubat 2018
8 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Karadeniz temsilcisinde Tomas Hubocan, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Dame N’Doye ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mustafa Akbaş ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da ceza sınırındaki oyuncularına son idmanda bu konuda oldukça dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
TRABZONSPOR’DA 4 EKSİK VAR
Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Alanya'ya gitti. Sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun ve Fabian Castillo kafilede yer almadı. Turuncu-Yeşilliler'de ise kaleci Haydar Yılmaz ve Berkan Emir aynı sebepten dolayı mücadelede görev yapamayacak.
ALANYASPOR TRABZON MAÇI ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Burak Yılmaz çok büyük bir hata yaptı. Savunmaya atmak istediği geri pas isabetsiz oldu. Topu kapan Emre Akbaba golü attı.
20. dakikada Trabzonspor penaltı bekledi. Trabzonspor’da Sosa yerde kaldı ve penaltı itirazları var. Serkan Çınar devam kararı verdi.
21. dakikada Trabzonsporlu Novak topu ağlara gönderdi. Bu defa da ofsayt bayrağı kalktı.
Gooooool Goooool Goool!Dk. 8Emre AkbabaAytemiz Alanyaspor: 1-0 : Trabzonspor pic.twitter.com/0spiofMNmz
— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 24 Şubat 2018
TRABZONSPOR 4-3’LÜK MAÇIN RÖVANŞINA ÇIKIYOR
Başkan Muharrem Usta, geçtiğimiz gün tesislere gelerek teknik patron Rıza Çalımbay'la bir görüşme gerçekleştirmişti. 2018 yılında galibiyeti bulunmayan Fırtına'da Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlanırken, öğrencileriyle bir toplantı yapan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: “İlk yarıda Alanyaspor'la oynadığınız maçı ben de izlemiştim. 3-0 galiptiniz ve maç sonunda 4-3 mağlup olmuştunuz. Trabzon'a kesinlikle yakışmayacak bir yenilgiydi bu. Sizden istediğim o günü unutmayın ve kazanın, rövanşı da alın. Biz iyi bir takımız. Taraftarımızı daha fazla üzmeye hakkımız yok. Daha oynayacağımız çok maç var, kayıpları telafi edebiliriz. Futbolda her türlü sonuç var ama aklınızın bir köşesinde de ilk yarıda oynadığımız maç olsun.”