CANLI İZLE: Survivor 2018’de büyük sürpriz! Türkiye ve Romanya Survivor karşı karşıya!

Survivor 11. bölümü ile bugün nefesleri kesecek. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara sürpriz olarak duyurduğu Survivor Romanya Türkiye mücadelesi programa damgasını vuracak. İşte İşte TV 8 yayın akışı ve Survivor canlı izleme linki...

Ekranların vazgeçilmez programı Survivor 2018 bugün yine nefesleri kesecek. Gönüllüler takımına iki yeni isimin dahil olmasının ardından neler olacağı merak edilirken Acun Ilıcalı son dakika bombasını patlattı. Survivor’da ünlüler ve gönüllüler takımlarının bu akşamki oyununu kazanan takım Romanya takımı ile mücadele edecek. Peki Survivor yeni bölümde başka neler yaşanıyor? Romanya Türkiye Survivor takımlarının yarıştığı heyecanlı mücadeleyi kaçırmak istemeyenler Survivor 11. bölümünü izleyebilir ve TV 8 yayın akışına ulaşabilirsiniz. İşte Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler için TV 8 canlı yayını ve TV8 yayın akışı…

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