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Burak Yılmaz Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü!

Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor mücadelesinin uzatma dakikalarında Burak Yılmaz, gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
21:1124 Şubat 2018
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Burak Yılmaz Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü!

Trabzonspor 6 maçlık galibiyet hasretine Alanya’da son verirken bordo-mavililer, maçta Burak Yılmaz’ın gördüğü sarı kartla sarsıldı. Yılmaz gördüğü sarı kartla 24. haftada oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

24 Şubat 2018 MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor : 1-2 Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür 77'de attığı golle takımını ipten aldı. Aytemiz Alanyaspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart gören Burak Yılmaz, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku

MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI!

Trabzonspor, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Burak Yılmaz ile Gassama arasında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz ile Aytemiz Alanyasporlu Gassama arasında başlayan tartışma büyürken, iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

Etiketler
beşiktaş burak yılmaz ceza
Son güncelleme: 21:13 | 24.02.2018
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