Burak Yılmaz Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü!
Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor mücadelesinin uzatma dakikalarında Burak Yılmaz, gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Trabzonspor 6 maçlık galibiyet hasretine Alanya’da son verirken bordo-mavililer, maçta Burak Yılmaz’ın gördüğü sarı kartla sarsıldı. Yılmaz gördüğü sarı kartla 24. haftada oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde cezalı duruma düştü.
MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI!
Trabzonspor, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Burak Yılmaz ile Gassama arasında gerginlik yaşandı.
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz ile Aytemiz Alanyasporlu Gassama arasında başlayan tartışma büyürken, iki takım oyuncuları birbirine girdi.
Olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı.
Son güncelleme: 21:13 | 24.02.2018