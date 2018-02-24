1956-57 sezonunda G.Saray şampiyonluğu averaj ile F.Bahçe'ye kaptırır. O sezon gol kralı olan Metin Oktay'ı transfer etmek isteyen F.Bahçeli yönetici Müslim Bağcılar bir emrivaki ile teklifte bulunur. Metin Oktay'ın cevabı ise çok manidardır: Bizi sevenlere ihanet etmeyelim baba! G.Saray için bu sezonun olmazsa olmazı şampiyonluk. Taraftar istedi, önce ‘İmparator' Terim yuvaya döndü sonra da Başkan Dursun Özbek gitti. Artık sarı-kırmızılı camia statlarındaki koltukta gerile gerile oturup Şampiyonlar Ligi'nin resmi marşını dinlemek istiyor. Galatasaraylılar m bilir, Gomis ve Rodrigues de seremonide Metin Oktay pozu vererek taraftarlarına şu mesajı verdi: Bizi sevenleri üzmeyelim.…

Evinde ‘Aslan'

Deplasman kayıpları moralleri bozuyor ama evinde Aslan'a da yan bakılmıyor. İstatistiklere bakıldığında maçın skorunu tahmin etmek zor değildi. Bu sezon evinde F.Bahçe ile oynadığı ve beraberlikle biten maç dışında puan kaybı yaşamayan sarı- kırmızılılar, Bursa karşısında açıkçası zorlanmadı. Konuk takım bırakın etkili bir atak yapmayı son haftaların formsuz ismi Muslera'nın yakınından bile geçemedi. İlk yarıda Gomis ve Rodrigues'ten gelen goller rahat bir nefes aldırdı. İkinci yarıda ise maçın ilk bölümündeki kadar pozisyon zenginliği yoktu. Oyunu rölantiye aldı ama golleri değil… Gomis'in golleri ortamı iyice ısıttı. Pekâlâ, 1 hafta önce deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçındaki G.Saray ile evinde Bursa karşısında oynayan G.Saray arasındaki fark neydi? Sarı-kırmızılı takımın ileri uçta oynayan oyuncuları görevlerini eksiksiz yerine getirince yani rakip takıma sahasında basınca, organize ataklarla bunaltınca, maça iyi konsantre olunca istekli bir Feghouli, çok koşan Rodrigues (Terim'in prensi), akıllı pasların usta ismi Belhanda, ceza sahasında topla buluşunca affetmeyen Gomis farklı galibiyeti getirdi.