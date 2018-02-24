CANLI | Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor : 1-0 (ikinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Kritik 90 dakikayı SKOR farkıyla canlı olarak takip edebilirsiniz. Alanyaspor 9.dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ligde 6 maçtır kazanamayan, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 3 puana hasret kalan Trabzonspor, Alanya deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ligin ikinci yarısında istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan ve şampiyonluk potasından bir hayli uzaklaşan bordo mavililer bu yıl en azından Avrupa’ya gidebilmek için mutlak 3 puan almak istiyor.

Düşme potasının çok yakınında bulunan Alanyaspor ise Trabzonspor’u yenerek tehlikeden biraz da olsa uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Serkan Çınar yönetiyor. BeinSport 1’den naklen yayınlanan karşılaşmayı SKOR farkıyla canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, Barış, Sackey, Efecan, Emre, Vilafanez, Fernandes, Douglas

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Burak