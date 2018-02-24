Ankara’da duygusal anlar! Taraftarlar hüngür hüngür ağladı…

Spor Toto 1. Lig'in 24.haftasında Ankaragücü evinde Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yaşananlar ise 7'den 70'e herkesi hüzne boğdu.

Kulüp tarihinin en kötü günlerini geçiren ve ligde 4 puanla son sırada bulunan Gaziantepspor’da Ankaragücü mağlubiyetinin ardından duygusal anlar yaşandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü taraftarları Gaziantepli oyuncuları tribüne çağırarak tezahürat ve alkışlarla destek verdi. Takımlarını yalnız bırakmamak için Ankara’ya gelen Gaziantep taraftarları ise bu anlarda gözyaşlarına boğuldu.

Yayıncı kuruluşun kameralarına yansıyan görüntülerde tribünde bulunan yaklaşık 30 kırmızı siyahlı taraftarın bu jest karşısında hüngür hüngür ağladıkları görüldü. Sosyal medyada da gündem olan o anlar günün en çok konuşulan görüntüsü oldu.

Görüntüler BeinSports’dan alınmıştır…

Spor Toto 1. Lig | MKE Ankaragücü 4-0 Gaziantepspor Ankaragücü, sahasında oynadığı maçta Gaziantepspor'u farklı mağlup etti. İlgili Haberi Oku