Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Burak Yılmaz oynayacak mı?

Süper Lig 23. hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı ile devam ediyor. 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzon 3 puan ile tanışmak istiyor. Peki Alanyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

23. haftada Trabzonspor zorlu Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Ligde iyi günler geçirmeyen Trabzonspor oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Son 6 maçtır 3 puana hasret kalan Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor’u devirerek şanssızlığını sona erdirmek istiyor. Futbol severler maçın başlama düdüğünü sabırsızlıkla beklerken, günün erken saatlerinden itibaren Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Alanyaspor ise misafiri Trabzonspor’u yenerek düşme hattından biraz da olsa uzaklaşmak, ligde kalma umutlarını arttırmak istiyor. Peki Alanya Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanya Trabzonspor maçı saati, kanalı ve muhtemel 11’ler…

ALANYASPOR TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Trabzon 23 Şubat Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, N'Sakala, Fofana, Maniatis, Emre, Villafanez, Fernandes, Douglas

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Rodallega

MAÇ GÜNÜ | MATCH DAYA. Alanyaspor Trabzonspor24.02.2018 Cumartesi 19:00Bahçeşehir Okulları StadıbeIN Sports#BugünGünlerdenTrabzonspor pic.twitter.com/UCC2MfMJkF — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 24 Şubat 2018

TRABZONSPOR ALANYASPOR 4. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın yapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor galip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.

Trabzonspor maçında turuncu formamızla sahada olacağız. #SaldırAlanya pic.twitter.com/sdU4Zj7Dsz — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 24 Şubat 2018

8 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Karadeniz temsilcisinde Tomas Hubocan, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Dame N'Doye ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mustafa Akbaş ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay da ceza sınırındaki oyuncularına son idmanda bu konuda oldukça dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

KAMİL AHMET YİNE İLK 11’DE

Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Kamil Ahmet Çörekçi, artan performansıyla ilk 11'deki yerini sağlamlaştırıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, üç haftadır iyi bir oyun ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcuyu, son yapılan taktik idmanda 11'de denediği öğrenildi. Başarılı oyuncuyu sol bek mevkiinde deneyen Çalımbay, sağ bekte ise formayı Joao Pereira'ya verecek. Devre arasında takıma katılan Novak'ın ise maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.