Abdurrahim Albayrak: Gomis mükemmel oynadı

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan vekili Abdurrahim Albayrak, golcü futbolcu Bafetimbi Gomis’in Bursaspor karşısında mükemmel bir oyun sergilediğini ifade ederek, "Geçen hafta hocam güvenini kaybetmemesi için oyundan çıkarmadı. Bu hafta da 3 gol ile mükemmel oynadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 5-0'lık sonuçla mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkan vekili Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bursaspor karşısında sarı-kırmızılı takımın iyi mücadele ettiğini söyleyen Albayrak, “Direklerden dönen pozisyonlar var. Dün akşam zaten idmanda futbolcular ne kadar istekli oldukların göstermiştiler. Şükürler olsun mutluyuz. İyi mücadele ettik. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Taraftarımız mükemmeldi. 90 dakika durmadılar. İyi bir maç oldu izleyenler keyifli bir maç seyrettiler. 5-0'lık net bir skor. Demek ki aslan kükredi mi böyle oluyormuş” şeklinde konuştu.

“Teker teker giderek şampiyonluğa ulaşmaya çalışıyoruz”

Albayrak, Galatasaray'ın dış sahadaki performansı ile ilgili de konuşarak, “Geçen hafta onunla ilgili konuştum fazla bir şey söylemeye gerek yoktu. Bugün Kasımpaşa maçından daha iyi oynadık çok daha istekli ve organize oynadık. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Emin adımlarla teker teker hedefe ulaşmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Gomis 3 gol ile mükemmel oynadı”

Sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Bafetimbi Gomis'in Bursaspor karşısında çok güzel bir oyun sergilediğini ifade eden Albayrak,“Geçen hafta da hocam haklı olarak kendi güvenini kaybetmesin diye çıkarmadı. Bugün de 3 gol atarak mükemmel oynadı. Hepsi çok iyi oynadı hepsinin alnından öpüyor ve tebrik ediyorum. İyi yoldayız” diye konuştu.

“UEFA ile ilgili çıkan haberler asılsızdır”

Albayrak, basında yer alan Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağı yönündeki haberler hakkında ise, “Şu anda basında çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Site de bunla ilgili açıklamada bulunduk. 9'unda toplantı var bu haberlerin çıkması hepimizi çok üzüyor. Herkesten rica ediyorum bizimle kimse uğraşmasın gerçekten çok çalışıyoruz. Takım çok çalışıyor. Hoca maçtan sonra Florya'da yatacak. Herkes işe 5 elle sarılmıştır. Asılsız haberler başka takımlar için de yapılmasın insanların emeğine saygı göstermek lazım.”

Derbi yorumu

Abdurrahim Albayrak, pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili sorulan soruya ise, şu şekilde yanıt verdi:

“Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz Derbi önemli bir maç tabii Beşiktaş ve Fenerbahçe. Onların hakkında bir şey konuşmak bize düşmez. İki takıma da başarılar diliyorum.”

Albayrak, yaptığı açıklama sonrasında Japon futbolcu Yuto Nagatomo’yu takip eden Japon gazetecilerle şakalaşarak, kısa süreli sohbet etti.