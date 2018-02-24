Abdülkadir Ömür: Ben bu takımın taraftarlığından geldim

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavili ekibin ikinci golünü Abdülkadir Ömür kaydetti.

Bu sezon ligdeki ikinci golünü atan Abdülkadir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki futbolcu “Uzun süredir kazanamıyorduk, şanssızlıklar yaşıyorduk. Bu hafta takımın ağabeyleri konuştu ve geleceğin bu maça bağlı olduğunu söyledi. Bizim için zor bir maçtı. Trabzonspor formasını bu yaşta giymek, 90 dakika sahada kalmak ve gol atmak müthiş bir duygu. Ben bu takımın taraftarlığından geldim. Fiziğim tartışılıyor ama Allah vergisi bir fiziğim var. İnşallah fiziksel açıdan daha iyi olurum” dedi.

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