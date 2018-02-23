UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yapıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, İngiliz devi ile kozlarını paylaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu dün gece oynanan maçların ardından tamamlandı. Son 16 turuna kalan takımların yer aldığı kura çekimi bugün Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleşti.
Son 16 Turu'nda ilk maçlar 8, ikinci maçlar ise 15 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Lazio – Dinamo Kiev
Leipzig – Zenit
Atletico Madrid – Lokomotif Moskova
CSKA Moskova – Lyon
Marsilya – Atletic Bilbao
Sporting – Plzen
Borussia Dortmund – Salzburg
Milan – Arsenal
Son güncelleme: 15:27 | 23.02.2018