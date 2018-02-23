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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yapıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, İngiliz devi ile kozlarını paylaşacak.
15:2323 Şubat 2018
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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu dün gece oynanan maçların ardından tamamlandı. Son 16 turuna kalan takımların yer aldığı kura çekimi bugün Fransa'nın Monaco kentinde gerçekleşti.

Son 16 Turu'nda ilk maçlar 8, ikinci maçlar ise 15 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Lazio – Dinamo Kiev

Leipzig – Zenit

Atletico Madrid – Lokomotif Moskova

CSKA Moskova – Lyon

Marsilya – Atletic Bilbao

Sporting – Plzen

Borussia Dortmund – Salzburg

Milan – Arsenal

23 Şubat 2018 UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle! İşte tur atlayan takımlar... (Toplu sonuçlar) UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları tamamlandı. Sürpriz sonuçlara sahne olmayan UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig, Napoli'yi elemeyi başardı. Arsenal, Lazio, Milan, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid tur atladı. İşte UEFA Avrupa Ligi maç özetleri ve toplu sonuçlar... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme: 15:27 | 23.02.2018
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