UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle! İşte tur atlayan takımlar… (Toplu sonuçlar)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları tamamlandı. Sürpriz sonuçlara sahne olmayan UEFA Avrupa Ligi'nde Leipzig, Napoli'yi elemeyi başardı. Arsenal, Lazio, Milan, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid tur atladı. İşte UEFA Avrupa Ligi maç özetleri ve toplu sonuçlar...

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Nefes kesen UEFA Avrupa Ligi maçlarını kaçıranlar tüm golleri izleyebileceğiniz maç özetlerinin linki haberimizde. İlk maçta 3-1 yenildiği RB Leipzig’e konuk olan Napoli, rövanşı 2-0 kazanmasına rağmen Kupa 2’ye havlu attı. UEFA Avrupa Ligi’nde, ilk maçta 1-0 yenildiği Steaua Bükreş’i konuk eden Lazio, sahasından 5-1 galip ayrıldı. İşte tüm sonuçlar ve UEFA Avrupa Ligi maç özetleri…

UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLAR

Lokomotiv Moskova* – Nice: 1-0 / 3-2

Sporting Lizbon – Astana: 3-3 / 3-1

Lazio – FCSB: 5-1 / 0-1

Viktoria Plzen – Partizan: 2-0 / 1-1

Leipzig – Napoli: 0-2 / 3-1

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE!

Zenit – Celtic: 3-0 / 0-1

Dinamo Kiev – AEK: 0-0 / 1-1

Atletico Madrid – Kopenhag: 1-0 / 4-1

Villarreal – O. Lyon: 0-1 / 1-3

Arsenal – Östersunds: 1-2 / 3-0

Atalanta – B. Dortmund: 1-1 / 2-3

A. Bilbao – Spartak Moskova: 1-2 / 3-1

Braga – O. Marsilya: 1-0 / 0-3

Milan – Ludogorets: 1-0 / 3-0

Salzburg – Real Sociedad: 2-1 / 2-2

* Turu geçen takımlar kalın yazılmıştır.