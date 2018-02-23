UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde olay çıktı bir polis yaşamını yitirdi

Athletic Bilbao'nun Spartak Moskova'yı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde Spartak Moskova'yı desteklemek için Bilbao'ya gelen 200 kadar holigan kenti birbirine kattı. Yaşanan olaylar esnasında bir polis kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu rövanş maçında Athletic Bilbao’nun Spartak Moskova’yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Bilbao’da stat çevresinde Spartak Moskova’yı destekleyen holiganlar olay çıkardı. Müsabakayı için Bilbao kentine gelen 200 kadar holigan maç öncesinde kenti birbirine katarken polisin önlemekte güçlük çektiği olaylar sırasında bir polis kalp krizi geçirdi.

¡Batalla campal en Bilbao! Estábamos avisados. Los ultras rusos han exhibido toda su violencia: han lanzado botellas, palos, bengalas, bolas de golf… Es LAMENTABLE ‼️@UEFA pic.twitter.com/hhep1tHcxz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 22 Şubat 2018

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye kaldırılan polis memuru tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayların ardından İspanyol basını Bilbao polisinin en az beş holiganı gözaltına aldığı bilgisini geçti. UEFA’nın konuyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.

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