CANLI YAYIN: Gönüllüler’de büyük kavga… Cumali ve Anıl… Survivor canlı izle!

Survivor 2018 bugün 10. bölümü ile TV 8 kanalında yayınlanacak. Ödül oyunu için zorlu mücadele girecek olan All Star ve Gönüllüler takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Güne damgasını ise Cumali'nin Ramazan ve Anıl Berk ile kavgası vuracak. İşte TV 8 yayın akışı ve Survivor canlı izleme linki...

Ekranların fenomen programı Survivor 2018 rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Survivor’ın yeni bölümünü kaçırmak isteyen izleyiciler tv8 canlı yayınını internet üzerinden nasıl izlenir araştırıyor. Haberimizde bulunan link aracılığı ile Survivor yeni bölümünü canlı izleyebilirsiniz. Survivor yeni bölümde de kıyasıya mücadele yaşanacak. Survivor’da Gönüllüler ve All Star takımları dokunulmazlık oyununu mücadelesini verirken, Gönüllüler adasındaki yaşanan kavga güne damgasını vuracak. Cumali’nin önce Ramazan, ardından da Anıl ile yaşadığı kavga Survivor yeni bölüm fragmanı içinde yer alıyor. Haberimizden ödül oyununu kazanının belli olacağı, Gönüllü adasında yaşanan şiddetli tartışmayı kaçırmak istemeyenler Survivor 10. bölümünü izleyebilir ve TV 8 yayın akışına ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR CANLI İZLE

Survivor gönüllüler takımında tartışmalar çoğalmaya başlarken, hedefte Cumali var. Geçtiğimiz günlerde Cumali’nin halka oynadığını düşünen yarışmacı arkadaşları bundan rahatsız olup tepkilerini dile getirmişlerdi. Bu akşamın tartışma konusu bilinmezken Cumali’nin, Anıl’a ‘derdin varsa ormana gel’ diye tehdit etmesi ortalığı karıştıran söz oluyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

15:45Yemekteyiz

20:00Survivor 2018 / Yeni Bölüm

00:15Yemekteyiz

04:00Gerçeğin Peşinde

SURVİVOR 2018’DE HAKAN HATİPOĞLU GERİ DÖNÜYOR!

Hakan Hatipoğlu geçtiğimiz haftalarda gözünden sakatlanmış ve yarışmayı yarıda bırakarak hastaneye götürülmüştü. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta Hakan’ın dönüp dönmeyeceği belirsiz demiş ve ilerleyen günlerde karar verileceğini açıklamıştı. Hakan Hatipoğlu hakkında Metin Kuş’tan gelen rapor dahilinde Survivor’a dönüp dönmeyeceği belirlendi. Hakan, yarışmaya geri dönecek fakat bir aya yakın süre oyunlara katılamayacak.